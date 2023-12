Circulador Cultural tem Myra Maya e convidados neste domingo

A Casa da Pólvora, no Centro Histórico de João Pessoa, recebe, neste domingo (17), o projeto Circulador Cultural que apresenta a cantora Myra Maya com seu show Myra no Rolê.

Esta edição especial é produzida pela artista e conta com o apoio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). O evento começa a partir das 16h e é aberto ao público.

“A Funjope acolhe o projeto da Myra Maya de maneira muito celebrativa. A cantora já fez apresentações para nós e temos, nela, a certeza de uma criatividade e uma presença marcante do público”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirma que essa experiência que a Funjope está desenvolvendo com a produção de Myra Maya é muito importante e significativa, porque mostra como é possível parcerias como esta.

“Estamos valorizando o Centro Histórico promovendo, nesse encerramento de ano de 2023, na Casa da Pólvora, para cima, de uma maneira muito forte. Vai ser um show realmente muito bonito e eu só tenho a agradecer à produção da Myra Maya pela confiança de desenvolvermos essa parceria e poder estarmos juntos mais uma vez”, acrescentou.

No evento, desenvolvido pela agência Estrela Amarela Produções, a cantora, uma das principais referências da música paraibana, retorna às suas raízes para promover uma ocupação cultural na Casa da Pólvora. Durante o evento, haverá espaço para exposição de artistas visuais, que vão exibir suas obras em projeções mapeadas.

“O Myra no Rolê é uma semente germinada dentro do coração apaixonado pelo Centro Histórico. A pretensão é levar muita gente, vida e alegria ao nosso Centro, que tem um potencial turístico e cultural tão grande. Nossa cidade ganhou muitos moradores que vieram de fora, atraídos pela divulgação da nossa qualidade de vida. Isso inclui entretenimento. Temos outra população dentro da nossa que precisa conhecer nossa arte e nossa história. Não há lugar melhor que o nosso ponto de partida, nosso marco zero, onde há um pôr do sol mágico e uma miscelânea artístico-cultural que pode e precisa ser compartilhada”, declara Myra Maya.

No palco, ela recebe músicos convidados como o DJ Well e Vintage Glove, banda paraibana que vai apresentar o melhor do Glam Rock e pops internacionais. Myra Maya recebe também Fabiana Souto, Kelly Silva, Alanzinho, DJ Furni, Yuri Carvalho e a Banda Tracundum para encerrar com energia.

O evento vai contar com tradutores de libras, espaço acessível para pessoas com deficiência, banheiros químicos e praça de alimentação.

A artista – Myra Maya é conhecida por sua inovação na música paraibana, sempre misturando estilos. Lançou, em 2023, o EP ‘Minhas Versões’, uma fusão envolvente de pop, forró romântico e piseiro eletrônico. Ex-moradora da região do Centro Histórico, é defensora do patrimônio cultural e busca manter viva a essência do local onde cresceu.