Terceiro fim de semana do Natal Iluminado conta com desfiles, música, dança e teatro em CG

O Natal Iluminado chega ao terceiro final de semana repleto de atrações culturais, distribuídas nas Estações para oferecer entretenimento e diversão aos campinenses e turistas.

Promovida pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), as atrações permeiam diversos segmentos artísticos, dentre eles a música, a dança, o teatro, além de desfiles pelo Açude Velho.

Iniciando nesta sexta-feira, 15, a partir das 19h, a Lira Musical, juntamente com a Companhia de Projeções Folclóricas Raízes, “invade” o largo do Açude Velho levando muita música e cultura popular ao público durante o desfile natalino.

Na sequência, o palco da Estação das Luzes recebe apresentações de alunos do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR), com turmas da terceira idade, que irão coreografar a “Dança da Peneira”, bem como turmas de Danças Populares, em uma apresentação intitulada de “110 anos de Luiz Gonzaga”.

Seguindo as atrações, as turmas de Ballet do CCLR também subirão ao palco, onde irão apresentar lindas coreografias. Com música, dança e teatro, o Instituto Aprendendo Brincando – Escola IAB realizará uma apresentação sobre o nascimento do menino Jesus.

Além de desfilar pelo Açude Velho, o Grupo Raízes trará danças folclóricas ao palco, com o “Bumba-Meu-Boi exaltando o amor do boizinho pela Estrela Dalva”.

Ainda na dança, o grupo Flor de Pytaia, do Município do Congo, apresenta coreografias de Dança de Salão.

Na música, a Escola Pequeno Gigante promoverá um musical natalino realizado pelos alunos da instituição.

E finalizando o arco de atrações do palco da Estação das Luzes, o Coral Adoração da ACEV apresentará um musical de Natal com o tema “Aleluia”, composto por 40 vozes, sob a regência do professor Gideão Bezerra.

No sábado (16), a partir das 19h, a Estação Reis Magos, no Teatro Municipal Severino Cabral, recebe um concerto especial de Natal do Coro Municipal de Campina Grande, sob a regência do maestro Einstein Felinto, intitulado de “Um Natal Inesquecível”.

Na ocasião, haverá a participação do coral Asas da Alva, da Igreja Batista de Campina Grande.

Já na Estação Anjo da Anunciação, no Parque da Criança, a música fica por conta do Trio Mel com Cana, que levará muito forró tradicional às pessoas que frequentam a área gourmet, a partir das 19h.

No domingo, 17, a partir das 18h30, o grupo Tropeiros da Borborema e a Lira Musical realizam um passeio natalino no largo do Açude Velho, levando muita música e cultura popular para os presentes.

Seguindo as apresentações, o palco da Estação das Luzes, no Açude Velho, recebe o Coral do Instituto do Cegos, denominado de “Raios de Luz”, executando músicas populares, clássicas e sacrossantas.

Na dança, turmas de Ballet do Centro Cultural Lourdes Ramalho sobem ao palco, com várias coreografias, que irão abrilhantar a noite de encerramento do final de semana, além de uma apresentação da Escola Casinha Feliz, da cidade de Fagundes. O grupo Tropeiros da Borborema também sobe ao palco, com a apresentação “Menino da Estrela”, trazendo folguedos e bailados do ciclo natalino.

Com músicas e encenações, o Coral Ana Nery promete uma linda apresentação natalina ao público do Natal Iluminado. Encerrando na Estação das Luzes, o DJ Kaio Henry animará o público com o ‘Lab Music’, com várias músicas de sucesso.

Na Estação Anjo da Anunciação, a partir das 18h30, a animação no Parque da Criança fica por conta da cantora Jéssica Neves.