A programação do Natal na Usina que começa nesta sexta-feira, 15, e vai até domingo (17) traz uma variedade de atrações musicais, além de performances artísticas, programação infantil e a tradicional feirinha criativa e gastronômica. O projeto cultural é totalmente gratuito e acontece na Usina Energisa, em João Pessoa.

A sexta-feira começa com o show de Bella Raiane, às 20h, na Tenda da Música. A artista paraibana apresenta a força da mulher em forma de música, misturando suas influências nordestinas e tendo o forró como centro de seu trabalho. Com voz e sanfona, Bella canta o sertão, a capital, o romance, o festejo, o forró moderno, em um repertório dançante, poético e criativo.

Às 22h, na Sala Vladimir Carvalho, é a vez da banda Caburé subir ao palco. O grupo transita entre múltiplos gêneros e sotaques musicais, desde a música indígena aos batuques afro-latinos, passando pelas influências tropicalistas e do Musiclube da Paraíba, até chegar aos beats e sintetizadores fruto das novas estéticas.

Sábado (16)

No sábado, a programação começa às 16h, no Espaço Criança, com o Castelo de Histórias. O Ponto de Cultura Castelo de Histórias é um projeto de difusão literária que promove ações promotoras do livro, da leitura e da literatura. As atividades realizadas pelo grupo perpassam pelas contações de histórias, oficinas artísticas e pelas palhaçarias que despertam no público um olhar diferenciado para as histórias. É a partir do jogo do faz de conta que a ludicidade chega no leitor.

Às17h, no Palco Bonde, a artista Fernanda Ferreira realiza uma performance intitulada “KWANZAA GIRA CONTOS E CANTOS AFROPARAIBANOS”. A proposta é uma celebração aos valores culturais negros/afrobrasileiros de comunidade, por meio de sessões de narração de histórias e performances musicais.

Já às 19h, na Tenda da Música, o grupo Cabruêra apresenta o show de lançamento do seu 6º álbum, “Sol a Pino”. Celebrando 25 anos de história, carreira e muita estrada, o grupo paraibano reúne diversas influências que vão desde o cancioneiro popular da Paraíba, através do coco, repente, forró, embolada e ciranda, até o rock, reggae, dub, afrobeat e worldmusic.

Às 21h, no Palco Bonde, o produtor musical e artista Chico Correa faz uma performance de fusão de música nordestina com batidas eletrônicas. Pioneiro nesse estilo, Chico Correa é membro do Seu Pereira e Coletivo 401 e já trabalhou com artistas como Baiana System, Cabruera, Totonho e com sua própria banda, a ChicoCorrea&ElectronicBand. Ele já se apresentou em festivais de música de todo mundo.

E para fechar a noite, às 22h, na Sala Vladimir Carvalho, a banda Margaridas em Fúria encerra a noite com um show de uma banda só de mulheres. A proposta é, por meio da música, realizar reflexão a respeito do cotidiano das mulheres e a violência em que estamos submetidas dentro da sociedade patriarcal em que vivemos. O som é uma mistura de rock, punk, metal e hardcore, com letras que expressam a resistência e a luta feminista.

Domingo (17)

O domingo encerra a programação do final de semana com muita arte e diversão para os pequenos. Às 16h, no Espaço Criança, o Castelo de Histórias retorna com mais contação de histórias e oficinas artísticas para as crianças e suas famílias.

Às17h, na Sala Vladimir Carvalho, o Gran Circo Los Iranzi apresenta o espetáculo “Equilíbrio, Riso e Arte”, que traz números de malabarismo, acrobacia, equilibrismo e mágica. E no Palco Bonde, às 18h, a Mostra de Corais terá a apresentações do Mosaico Coral, Vozes da Vila e Semear.

Mais atrações

Quem passar pela Usina Energisa ainda pode conferir e aproveitar a Feirinha Criativa e Gastronômica Dia Verde, visitar as exposições de Papais Noel, de fotografias dos 10 anos do evento e do concurso de presépios.

Solidariedade

A entrada sugerida é a doação de 1kg de alimento não perecível ou brinquedos. Este ano, o Natal na Usina é ponto de arrecadação para a Central Única das Favelas – Cufa, que em 23 de dezembro realizará o Natal da Cufa no bairro São José.

O projeto Natal na Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio da Energisa e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal-União e Reconstrução.

Serviço: Natal na Usina 2023

Quando: De a 2 a 30 de dezembro

Entrada: Gratuita ou 1kg de alimento não perecível