Nesta quarta-feira, 13 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Forró, em alusão ao aniversário de um dos maiores representantes do gênero: o Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), reafirma o compromisso com o fomento da cultura nordestina, celebrando o gênero durante todo o ano, com cursos de formação em várias linguagens artísticas.

O Centro Cultural Lourdes Ramalho é um exemplo disso. Na instituição, uma das maiores escolas de arte da região, são ofertados mais de 30 cursos, dentre eles, o de sanfona popular, danças populares e folclóricas, além de pífano e percussão nordestina.

“O curso de sanfona popular tem a proposta de perpetuar nossa Cultura Nordestina através do estudo do acordeon, instrumento esse tão marcante em nossa música. O aluno, que tem acesso a aulas teóricas e práticas, consegue desenvolver no instrumento os principais ritmos nordestinos, dentre eles o baião, o xote, o xaxado, o arrasta pé e o nosso forró”, afirmou o arte-educador e músico, Roninho do Acordeon.

Ainda de acordo com o professor, o curso de sanfona popular provoca no alunado o estudo dos principais mestres da arte regional, inclusive o grande homenageado na data: Luiz Gonzaga.

Entre os estudos, as obras de outros grandes nomes, como Jackson do Pandeiro, Dominguinhos , Marinês, também são salvaguardadas.

“Eles começam a estudar o repertório desses mestres, conhecer a fundo a obra e através do acordeon seguir com o objetivo de perpetuação da cultura nordestina”, completou Roninho.

O também músico e arte-educador do Centro Cultural, Silvio Silva, ressaltou a importância dos cursos de pífano e percussão nordestina, enfatizando a possibilidade de resgate e difusão da cultura nordestina.

“Mantém viva a cultura. O aluno de pífano é imerso no universo da música através da melodia do pífano, tudo isso ele vai conhecer a escala natural do instrumento e vai aprender música, de percussão da mesma forma. Trabalhamos com ritmo, ajudando a desenvolver a coordenação motora, a sensibilidade sensorial”, esclareceu o professor.

O Centro Cultural Lourdes Ramalho é um equipamento público, gerido pela Prefeitura. As aulas ministradas nele são gratuitas e ocorrem durante todo o ano, culminando no Festival Estrelas da Borborema, onde os novos talentos apresentam o que aprenderam no ano letivo à população campinense.

A instituição abrirá vagas para novatos em todos os cursos de 22 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024.