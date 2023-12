Escolas municipais se apresentam no Natal Iluminado de Campina Grande

A programação do Natal Iluminado de Campina Grande recebeu na noite desta quarta-feira, 13, apresentações dos corais e grupos de dança de quatro escolas da rede municipal.

Os estudantes se apresentaram no palco que fica às margens do Açude Velho. As escolas trouxeram ao público um espetáculo de cores e vozes.

A programação, dedicada às escolas municipais, será encerrada nesta quinta-feira, 14, com mais duas escolas e parte dos integrantes do Coral Uirapuru.

Neste primeiro dia subiram ao palco do Natal Iluminado as escolas municipais Monsenhor Sales, com uma cantata natalina; Cícero Correia de Meneses, com coral de vozes; Manoel Francisco da Motta, apresentando uma coreografia natalina; além da Maria Cândida de Oliveira, que apresentou a dança do jaraguá.

Para a secretária-executiva de Educação, Socorro Siqueira, que acompanhou o primeiro dia das apresentações, o evento é uma oportunidade para a revelação do talento dos estudantes.

“As escolas se dedicam com muitos ensaios para as apresentações do Natal Iluminado, que já faz parte do nosso calendário. Tivemos a alegria de acompanhar belíssimas apresentações de dança, além dos corais que trouxeram a magia do Natal para todos e destacaram como as nossas escolas são repletas de talentos”, disse Socorro Siqueira.

Nesta quinta-feira, 14 de dezembro, irão se apresentar as escolas municipais Leonardo Vitorino Guimarães, com o Coral de Flautas e Vozes; Maria José de Carvalho, com músicas natalinas; e o Coral Uirapuru, com a participação de 60 crianças. A segunda noite de atrações das escolas municipais será a partir das 19h.