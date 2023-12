Neste dia 13 é celebrado o Dia do Forró. A data é marcada também pelo aniversário de Luiz Gonzaga, um ícone da música nordestina, eternizado como o ‘Rei do Baião’.

Para lembrar esse dia tão especial para a cultura popular, a reportagem da Rádio Caturité FM conversou com o secretário adjunto de Cultura de Campina Grande, ativista cultural João Dantas.

João destacou que o forró é patrimônio cultural e imaterial do Brasil e que esse título devia lhe render mais reconhecimento nas emissoras de rádio e TV do país, para que as pessoas tenham mais acesso às músicas e aos artistas de forró.

– O forró, o xote, o baião, o arrasta-pé, estão enraizados no povo nordestino. A música nordestina é contagiante, é uma música que está sendo reconhecida aos poucos. O forró é considerado patrimônio cultural e imaterial, mas nós não sabemos se essa imaterialidade vai resultar em incentivos para essa música, dando amplitude, cotas nas programações de rádios e TVs. Eu acho que isso seria muito importante para o forró, ganhar essa nacionalidade – frisou.

Ele destacou alguns nomes que são considerados ícones do forró e música nordestina, como Luiz Gonzaga, Zé Dantas, Humberto Teixeira, Jackson do Pandeiro e Marinês.

Ouça aqui a entrevista completa.