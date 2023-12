Prestigiado por campinenses, além de turistas, o segundo final de semana do Natal Iluminado foi repleto de atrações culturais, que proporcionaram muita diversão e entretenimento às pessoas que estiveram no Açude Velho e no Parque da Criança.

Realizada pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), a programação cultural contou com as apresentações de dança, música e de arte circense, iniciando na sexta-feira (8), no palco da Estação das Luzes, no Açude Velho.

A noite começou com apresentações de dança da Apa Escola de Arte, com coreografias de ballet clássico. Em seguida foi a vez dos alunos de Dança de Salão do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR) se apresentarem, onde dançaram a Bachata. A dança popular também esteve presente através do Grupo Caetés, que foi bastante aplaudido pelos presentes.

A música ficou por conta do cantor Tony Presley, que levou muito rock and roll, com músicas de Elvis Presley, além de uma Cantata Natalina com as crianças da Escola Emília Barbosa. As apresentações foram encerradas com muita arte circense com o Circo “Cheirozito”.

No sábado (9), o palco da Estação das Luzes recebeu apresentações de dança de alunos do CCLR, com turmas de Ballet e de Danças Livres, que realizaram coreografias dentro do “Mundo Mágico das Maravilhas”, encantando o público presente que lotou o Açude Velho.

Em seguida, a Cia Tribal Fusion trouxe muita beleza e desenvoltura, com coreografias relacionadas à cultura árabe. Na música, as crianças do Coral Adventista levaram canções religiosas e do ciclo natalino, emocionando as pessoas que prestigiavam as apresentações. A noite foi encerrada com muita animação e louvor, com Juninho e banda.

Na Estação Anjo da Anunciação, Micaelly Barros cantou músicas religiosas para as pessoas que visitaram a decoração do Parque da Criança e a área gourmet.

Encerrando a programação do domingo (10), o palco da Estação das Luzes recebeu as apresentações de dança das turmas infantis do Ballet do Centro Cultural Lourdes Ramalho. Em seguida, os alunos de Dança de Salão do CCLR apresentaram uma coreografia embalada no ritmo do bolero.

A música regional ficou por conta dos alunos de Pífano e Percussão do CCLR e de Ian Sanfoneiro, animando o público. Já a cantora Júlia Hadassa protagonizou um show com louvor e música gospel.

Finalizando na Estação Anjo da Anunciação, no Parque da Criança, a música ficou por conta de Moab Brito, além de apresentações com clássicos da Música Popular Brasileira realizada pelos alunos de Violão do Centro Cultural Lourdes Ramalho.