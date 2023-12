Na Globo: novela ´Elas por Elas´: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 11)

Érica expulsa Edu de sua casa e afirma que ele jamais terá seu amor. Raquel, Lara e Mário improvisam um jantar. Pedro briga com Natália por abrigar Marcos. Renée tenta consolar Edu.

Giovanni se esquiva das manipulações de Helena. Lara confessa a Taís que está apaixonada por Mário, e Roberto ouve. Cris procura Tony. Roberto tenta convencer Lara a fazer cursos no exterior, a fim de afastá-la do escritório.

Marcos se aproxima de Carol. Edu desabafa com Yeda. Ulisses e Carol discutem. Sérgio aconselha Helena a retirar a queixa contra Jonas, para não perder Giovanni.

Renée conta para Vic que seu convite de trabalho é na Bahia. Fagundes surpreende Míriam.

terça-feira (dia 12)

Míriam tenta subornar Fagundes, que confessa estar interessado em uma parceria com ela. Helena se angustia ao lembrar da noite em que Bruno morreu.

Marcos rouba o anel que Pedro compra para Taís e manda fazer uma cópia. Míriam, Danilo e Fagundes fecham uma sociedade contra Sérgio. Edu tenta conversar com Érica, que o rejeita.

Renée anuncia a possibilidade de se mudar para a Bahia e todos comemoram, enquanto Vic fica dividida. Yeda e Cris desconfiam de que Lara esteja apaixonada. Mário decide se declarar para Érica, e Edu se entristece.

Míriam e Fagundes armam para Sérgio. Taís não gosta de saber que Marcos está morando com eles. Pedro descobre que o anel que comprou para Taís sumiu.

quarta-feira (dia 13)

Pedro insinua que Marcos roubou a joia que ele daria para Taís. Helena anuncia que retirou a queixa contra Jonas, e Giovanni afirma que não confia mais na mãe.

Sérgio questiona Fagundes sobre a execução de Danilo, e o capanga disfarça. Míriam treina Danilo para abordar Helena. Marcos sai de casa, e Natália e Pedro brigam.

Marcos manipula Carol. Aramis revela a Jonas que Helena retirou a queixa contra ele. Yeda se chateia com Edu. Taís tenta aproximar Lara de Mário e convida ambos para serem padrinhos de seu casamento.

Marcos devolve a joia de Pedro sem ser visto. Carol admira Marcos.

quinta-feira (dia 14)

Marcos questiona Carol sobre sua relação com Bruno. Natália e Pedro fazem as pazes. Giovanni comunica a Sérgio e Helena que se afastará da empresa por um tempo.

Edu afirma a Yeda que a considera uma mulher bonita e atraente. Míriam convence Helena a levá-la para um fim de semana na serra. Carol conta a Natália que Marcos dormiu em sua casa.

Mário confessa a Roberto sua paixão por Érica. Natália encontra o anel que Marcos devolveu e exige que Pedro peça perdão ao sobrinho.

As amigas preparam uma festa de despedida para Renée. Míriam arma para Danilo conhecer Helena.

sexta-feira (dia 15)

Danilo conquista a atenção de Helena, e Míriam fica satisfeita. Renée percebe a hesitação de Vic quanto à viagem. Márcia pede que Eugênia descubra o novo destino de Vic e Tony.

Pedro pede perdão a Marcos, que aceita voltar para a casa dos tios. Carol confessa a Taís que ficou mexida com Marcos. Tony garante a Cris que lhe retornará todo o dinheiro da dívida que ela quitou sem sua autorização.

Mário tenta se declarar para Érica, mas Edu o interrompe. Aramis aceita o convite de Lara e é readmitido no escritório. Danilo se insinua para Helena. Márcia aciona um advogado para impedir a viagem de Vic.

Sábado (dia 16)

Renée é presa, e Márcia obriga Vic a ficar com ela. Míriam sonda Helena sobre o jantar com Danilo. Pedro convida Jonas para trabalhar com ele na administração da fazenda.

Marcos manda uma mensagem sedutora para Carol. Tony convoca Lara para ajudar Renée. Érica conforta Tony. Vic afirma que jamais gostará de Márcia. Lara garante a Renée que provará para a Justiça que ela é mãe de Vic e Tony.

Giovanni ajuda Ísis em um resgate de animais. Lara consegue libertar Renée, mas Vic permanece com Márcia. Há uma passagem de tempo. Chega o dia do casamento de Taís e Pedro.

