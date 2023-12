Público prestigia Natal Iluminado em Campina Grande

Em uma quinta-feira nublada, véspera de feriado da padroeira da cidade, o público prestigiou a oitava noite do Natal Iluminado, visitando as Estações das Luzes e Anjo da Anunciação, localizadas respectivamente no Açude Velho e no Parque da Criança.

Mesmo sem uma programação cultural no Palco das Luzes, a movimentação foi intensa do Calçadão do Bem ao espaço dos trailers em frente ao Sesc Centro, e igualmente no Parque da Criança.

Muitas famílias decidiram que depois de uma semana da abertura, a data que antecedeu o feriado municipal desta sexta, era ideal para o passeio natalino.

Lídia Costa veio da cidade de Livramento para a casa da filha e já chegou pedindo para visitar o Natal Iluminado.

“Eu queria conhecer e estou encantada com a decoração.”, afirmou a visitante que fez o passeio acompanhada da filha, do genro e dos netos, sem perder a oportunidade de registrar com fotografias que havia passado pelo Natal de Campina Grande.

O desejo de conferir a festa dos 10 anos dos Natal Iluminado foi o que também levou Edna Brito ao evento, atendendo a um pedido especial da prima idosa de passear pelos corredores temáticos do Natal Iluminado.

“Como deu para ver ela é cadeirante, então ela sai pouquíssimo e sexta assistindo o JPB ela viu as luzes e ficou encantada, então eu disse que iria trazê-la. Ela ficou empolgadíssima e hoje a gente tá vindo para ver o Natal e, claro, uma beleza dessa. Tá muito bonito. Traz um pouco de alegria.”, afirmou Edna, que realizou o desejo da prima, saindo do bairro do Santo Antônio para visitar o evento.

Silmara Ferreira, do município de Puxinanã, também aproveitou a folga desta sexta para esticar a programação noturna em Campina na véspera do feriado.

Ela que trabalha na cidade, decidiu ao encerrar o expediente desta quinta conferir o Natal Iluminado com a mãe e a amiga. “Viemos ver a beleza das luzes, passear um pouco, conversar e escolhemos aqui porque estávamos curiosas para saber como estava a decoração e ficou muito bonito”, avaliou.

Tais Elen, moradora do bairro de Santa Cruz, trouxe a amiga de Lagoa Seca para conhecer a produção natalina de Campina e fez questão de fazer os registros da visita. “Ela chegou ontem e vai embora amanhã e eu vim mostrar como ficou bonito”, justificou Tais orgulhosa com a própria cidade.

Também de Lagoa Seca veio a visitante Valdelania de Morais, que convidou a amiga Giovana Pereira, moradora do conjunto Rocha Cavalcante, para um passeio no Natal Iluminado.

“Eu nunca tinha vindo aqui. Foi a primeira vez. Eu sempre via pela televisão e achava bonito e eu disse não tenho criança pequena, mas um dia eu vou. Vim e gostei. Tudo me chamou a atenção. Está tudo lindo. Eu recomendo demais. Daqui para acabar eu vou vir sempre. É muito lindo. Campina é maravilhosa”, afirmou.

Programação do final de semana

A programação cultural desta sexta, 08 de dezembro será composto por apresentações de dança, música e teatro música. No palco das Luzes, no Açude Velho, serão realizados espetáculos da Apa Escola de Arte, bem como de Dança de Salão do Centro Cultural Lourdes Ramalho, além da Cantata Natalina da Escola Emília Barbosa. O público ainda poderá acompanhar apresentações do Circo Cheirozinho, de Tonypresley e do Grupo Caetés.

No sábado, 9, também na Estação das Luzes, o público poderá assistir o espetáculo de dança O Mundo Mágico das Maravilhas, do Centro Cultural Lourdes Ramalho, além de apresentações da Cia Tribal Fusion, do Coral Adventista e Juninho e Banda. Na Estação Anjo da Anunciação, no Parque da Criança, haverá no tablado montado na Vila Gastronômica Papai Noel, a apresentação de Micaelly Barros.