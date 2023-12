O segundo final de semana dos dez anos do Natal Iluminado está recheado de atrações culturais, que prometem muita alegria e entretenimento à população campinense e turistas que visitam a Rainha da Borborema. Promovida pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), a programação cultural tem início nesta sexta-feira, 8, a partir das 19h, e contará com desfile, apresentações de dança, de música e de arte circense.

Abrindo a programação, um desfile com o Grupo Caetés e a Lira Musical sairá por todo o Açude Velho, levando muita música e dança ao público que prestigia o Natal Iluminado. No palco da Estação das Luzes, haverá apresentações de dança da Apa Escola de Arte, Dança de Salão com alunos do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR), além do Grupo Caetés.

A música ficará por conta do cantor Tonypresley, além de uma Cantata Natalina com as crianças da Escola Emília Barbosa. Também haverá arte circense com o Circo Cheirozinho.

Seguindo a programação, no sábado (9), a partir das 19h, o palco da Estação das Luzes recebe apresentações de dança de alunos do CCLR, com turmas de Ballet e de Danças Livres em coreografias dentro do “Mundo Mágico das Maravilhas”, e da Cia Tribal Fusion, com com coreografias relacionadas à cultura árabe.

Na música, o Coral Adventista levará canções religiosas e do ciclo natalino ao público presente. A noite também será animada com Juninho e banda.

Já na Estação Anjo da Anunciação, a cantora Micaelly Barros levará muita música para as pessoas que visitam a decoração do Parque da Criança e a área gourmet.

Encerrando a programação, no domingo (10), a partir das 18h30, o palco da Estação das Luzes recebe as apresentações de dança das turmas de Ballet e de Dança de Salão do Centro Cultural Lourdes Ramalho. A música ficará por conta dos alunos de Pífano e Percussão do CCLR, da cantora Júlia Hadassa, e de Ian Sanfoneiro.

Ainda na Estação Anjo da Anunciação, no Parque da Criança, a música ficará por conta de Moab Brito, além de uma Cantata com os alunos de Violão do Centro Cultural Lourdes Ramalho.