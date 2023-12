Bruno anuncia data de realização d’O Maior São João do Mundo 2024

O prefeito Bruno Cunha Lima decidiu, em conjunto com o trade turístico de Campina Grande, a data de realização d’O Maior São João do Mundo 2024. O evento acontecerá de 29 de maio a 30 de junho.

O anúncio foi feito após reunião nesta quinta-feira, 7, no Palácio do Bispo, com representantes dos segmentos que compõem os setores turístico e produtivo local.

Foi apresentada como opção a data de 07 de junho a 07 de julho, mas prevaleceu a escolha pela concentração da festa no mês de junho, com o aproveitamento de um feriado no final de maio. O prefeito Bruno enfatizou a importância de ouvir as argumentações do trade sobre a data com melhor impacto para o setor turístico.

– Nós poderíamos decidir essa data internamente com nossa equipe técnica e alinhar com a empresa que vai executar o evento, mas consideramos importante ouvir quem está na ponta sobre a data mais estratégica sob o ponto de vista turístico”, considerou.

Divulgação nacional

Uma vez escolhida a data, será iniciado todo o trabalho de montagem da programação e dção do evento. Uma das estratégias de divulgação anunciada tem foco no público do sudeste.

“Vamos organizar uma estratégia de divulgação dos festejos juninos em outros estados e teremos ativações de pré-lançamentos em São Paulo e Salvador”, revelou o prefeito.

Durante a reunião, organizada pela secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, ficou decidido que serão realizadas nos distritos. Galante deve ganhar uma extensão do evento por mais uma semana pós encerramento oficial.

“Vamos viver São João em um calendário estendido com ativações antes da abertura e um plus em Galante pós o encerramento”, avisou Tâmela Fama.

Para o coordenador de Turismo, Pablo Jatobá, a antecipação das definições das datas para o mês de dezembro vai permitir um trabalho com resultados mais evidentes.

“Vamos conseguir trabalhar com a antecedência necessária para atrair o nosso público”, considerou.