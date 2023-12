O brejo paraibano ganhou um novo roteiro para quem visita à região. Agora, os campos de cultivo de flores, floriculturas e restaurantes que trabalham com esses produtos entrarão na programação dos passeios turísticos.

Lançada nesta segunda-feira (4), a “Rota das Flores” é o mais novo atrativo e vai reforçar a economia das cidades participantes.

A iniciativa é do Sebrae/PB com apoio da Associação de Desenvolvimento Sustentável de Macacos e Furnas e da Cooperativa de Floricultores do Estado da Paraíba.

De acordo com a gerente da agência do Sebrae em Guarabira, Jacy Viana, o projeto é fruto da atuação da instituição na região, juntamente com o apoio de associações e entidades representativas dos produtores, ofertando cursos, capacitações, consultorias, visitas técnicas e feiras.

“A rota vai integrar os produtores de flores e vasos. Com certeza vai gerar mais recursos na economia do brejo, uma oportunidade única de conhecer várias floriculturas e degustar guloseimas à base de flores comestíveis. É uma oportunidade de gerar mais fluxo de turistas para a nossa região”, frisou.

A gerente adiantou que além de conhecer os campos de cultivo e floriculturas, os turistas poderão ainda descobrir as histórias por trás de quem produz as flores, em sua maioria, mulheres.

Como a agricultora Vanda Martins Alves, moradora do município de Areia. Em parceria com a irmã elas abriram, em 2020, a floricultura Paraíso das Flores.

Mas a história das empreendedoras rurais no cultivo desse tipo de produto vem desde 2005, quando a produção era tímida, feita no quintal da casa onde mora.

“O Sebrae nos acompanha desde o início. Em 2020, abri uma loja de artesanato e venda de flores e começamos a floricultura no sítio do meu avô”, lembra a agricultora.

Desde então as terras são divididas para o cultivo de café, algumas frutas e as Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs).

“Me apaixonei pelas Pancs e hoje estamos na floricultura com mais de 15 espécies de flores comestíveis. Nós entregamos para restaurantes de Areia, Bananeiras, Campina Grande e Esperança. A nossa expectativa com a Rota das Flores é a melhor possível. Adoramos receber os visitantes”, acrescentou Vanda Martins.

Uma das agências organizadoras dos passeios é a agência Flor da Trilha. De acordo com a proprietária, Sandra Ramalho, a ideia é aproveitar o roteiro tradicional, como visita aos engenhos de cana-de-açúcar e centro histórico das cidades, e inserir a visitação às floriculturas e restaurantes que trabalham com as flores comestíveis e pancs.

Para Jacy Viana, o novo atrativo é mais um reforço para a economia dos municípios participantes: Areia, Pilões, Solânea e Campina Grande.

“Com a abertura da Rota das Flores ganham as floriculturas, que não recebiam antes e agora vão receber de forma estruturada, ganham os hotéis, e a região como um todo que terá mais oportunidade de gerar recursos”, frisou a gerente do Sebrae.