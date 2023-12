Prefeitura de Campina Grande vai realizar “Pedal Iluminado”

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da STTP, realiza no próximo dia 13 de dezembro o Pedal Iluminado. O objetivo do evento é reunir ciclistas de Campina Grande e região para uma ação solidária. A inscrição vai custar apenas um brinquedo (em boas condições de uso).

Todo o material arrecadado será doado para crianças carentes de instituições filantrópicas de Campina Grande.

O evento vai acontecer às 19h e terá largada e chegada na STTP, que fica na avenida Brasília, 1140. Antes da largada serão sorteadas duas bicicletas novas. Só poderá concorrer ao sorteio quem estiver inscrito no pedal e presente no dia do evento.

O percurso será de 15 quilômetros e vai passar pelas principais vias de Campina Grande. Será o último pedal do ano promovido pela STTP.

Além do caráter social, o evento também servirá como uma grande confraternização para os adeptos da modalidade na Rainha da Borborema.

A inscrição pode ser feita através do site da STTP https://sttp.campinagrande.br/pedaliluminado/passeio/ ou de link disponível na Bio do Instragram da autarquia, que é o @sttp_cg.