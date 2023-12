As bandas marciais da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa seguem colhendo os frutos dos trabalhos realizados durante todo o ano pela Prefeitura da Capital, através da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), por meio da Seção de Bandas Escolares. As bandas das escolas municipais Professora Anayde Beiriz, Deputado Fernando Paulo Carrilho Milanez e Padre Pedro Serrão foram campeãs, neste domingo (3), no ‘Campeonato Norte-Nordeste de Bandas e Fanfarras’, realizado na cidade de Boa Vista-PB.

Na categoria Infantil, a Escola Padre Pedro Serrão conquistou o primeiro lugar no requisito Regência e Corpo Coreográfico. Na Área Mor ficou em segundo lugar e terceiro na Banda Marcial. Os alunos da Escola Anayde Beiriz conquistaram o lugar mais alto do pódio como Banda Marcial, além de conquistarem o segundo lugar na Regência e Corpo Coreográfico

Já no nível Infantojuvenil os alunos da Escola Municipal Fernando Milanez foram vitoriosos em todas as áreas: Pelotão Cívico, Baliza, Corpo Corográfico e Banda Marcial.

Alegria para o maestro da Fernando Milanez, Humberto Ferreira, que levou os alunos para participarem pela primeira do Norte/Nordeste. “Meu sentimento é de gratidão, principalmente a todos os meus alunos que não perderam o ensaio, que passaram o ano todo se dedicando dentro da escola, pós-aula. Eles estavam todos os dias na escola estudando o instrumento, além das matérias diárias que eles têm dentro da unidade de ensino. E a felicidade de ver o sorriso no rosto dessas crianças da comunidade do Irmã Dulce é o mais importante de tudo”, disse emocionado o maestro.

Em apenas nove meses de trabalho os alunos conseguiram desenvolver uma técnica musical muito rápida e prática.

Na categoria Banda Show a Drum Brass Corps Sedec, que é formada por professores da Rede, conquistou o tricampeonato. “Isso é resultado de um trabalho significativo no ensino da música e da dança, atrelado as matérias curriculares, com todo o apoio da gestão escolar da secretária América Castro. Muito obrigado a todos os professores e alunos, porque sem o empenho deles nada disso seria alcançado”, agradeceu o diretor da Seção de Bandas, Rômulo Albuquerque.

Participaram do campeonato 18 bandas da Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Ceará.