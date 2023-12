A edição dos 10 anos do Natal Iluminado de Campina Grande conta com a ampliação de cerca de 1500 metros quadrados, com capacidade para acomodar mais de 6 mil pessoas nessa área, próximo a dois pontos principais do evento: o túnel de luzes e a árvore, ponto de parada das famílias para registrar, por meio da fotografia, esse momento especial do ano.

Esse espaço foi ampliado com a demolição dos prédios que estavam depredados, onde funcionaram a Associação Campinense de Imprensa (ACI) e o Centro Universitário de Cultura de Arte (CUCA). Os imóveis estavam sendo utilizados para o consumo de drogas, ameaçando a segurança das pessoas que caminham e realizam atividades físicas no período noturno no entorno do Açude Velho.

O comerciante Carlos Alexandre Bezerra participa pelo quarto ano consecutivo do evento com a venda de pipoca gourmet, e suas expectativas estão sendo superadas em comparação às edições anteriores.

“Eu achei ótimo, o espaço ficou mais amplo, possibilitando concentrar mais pessoas ao redor da árvore. Nós, comerciantes, estamos achando muito bom, porque antes, aqui perto da árvore e do túnel, onde se concentra o maior número de pessoas, ficava muito apertado. As expectativas para as vendas são as melhores possíveis; tem muita gente querendo pegar até para revender”, explicou o comerciante.

Para os artistas da terra que se apresentam no palco do Natal Iluminado, a modificação realizada ficou ainda melhor, com um local maior para o público assistir às atrações ao longo da noite.

“Esse espaço é maravilhoso e está sendo abrilhantado a cada edição, com grandes oportunidades para nós, artistas, mostrarmos nossos talentos nessa cidade maravilhosa. O trio Forró Borborema é formado por familiares e, se apresentar nesse lugar ainda mais espaçoso, que reúne as famílias para aproveitar esse momento do ano no cartão postal da cidade, é incrível; agradecemos demais à prefeitura”, destacou o sanfoneiro Jonas Trigueiro dos Santos.

Além dos comerciantes, músicos e artistas, a população que visita o local aprovou a iniciativa da gestão em transformar o espaço.

“A demolição desses espaços trouxe uma ampliação para o Açude Velho considerável, favorecendo as pessoas que vêm caminhar, os turistas que visitam a área. Tudo veio para somar, valorizou os comerciantes, as pessoas que vêm olhar. A decoração está muito bonita; a gestão está de parabéns; está tudo muito lindo”, enfatizou o visitante Yago Fernandes, que mora em Lagoa Seca e costuma caminhar aos finais de semana no entorno do Açude.