Projeto do Carnaval 2024: PMJP poderá captar até R$ 4,4 milhões da iniciativa privada

O projeto de Carnaval da Prefeitura de João Pessoa foi aprovado na Lei Rouanet. A informação está na Portaria 0931/23, publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 1º de novembro.

Com isso, a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) está habilitada para captar até R$ 4,4 milhões em recursos da iniciativa privada para investir no Carnaval da Capital.

“Estamos trabalhando esse projeto do Carnaval há alguns meses, dentro do nosso planejamento. Tivemos conversas com a Associação Folia de Rua, com as lideranças do Carnaval Tradição, com lideranças dos blocos independentes, como o Cafuçu. Inclusive, o prefeito Cícero Lucena criou, no mês de abril, um comitê de trabalho para o planejamento do Carnaval”, ressalta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O comitê é formado por Flávio Eduardo Fuba, do bloco Muriçocas do Miramar; Buda Lira, do bloco Cafuçu; Sérgio Nóbrega, presidente do Folia de Rua; Edson Pessoa, presidente da Liga das Escolas de Samba de João Pessoa; além de um representante da Associação das Ala Ursas de João Pessoa.

“A Funjope ativou este grupo, de maneira que pudemos garantir um projeto para todo o Carnaval da cidade de João Pessoa, que inclui o Carnaval Tradição, Folia de Rua, Via Folia e os blocos independentes, de maneira que possamos agregar valores. A partir de agora, podemos captar recursos da iniciativa privada para reforçar o nosso Carnaval e isso é muito significativo”, acrescenta.

A partir de agora, conforme explica o diretor, será feito todo um trabalho de divulgação e de reforço junto às empresas privadas, porque esse recurso é considerado de extrema importância para o Carnaval da Capital paraibana.

Projeto – O projeto ressalta que o Carnaval de João Pessoa se apresenta como uma das mais importantes expressões da identidade cultural da cidade, como um guarda-chuva, que abriga toda a diversidade da cultura local e se diferencia das demais cidades pelo formato de produção do evento.

O documento reforça ainda que, embora os festejos se espalhem pela cidade entre o Réveillon e a Quarta-feira de Cinzas, a programação mais intensa ocorre durante o mês de Carnaval.

A lista de atividades inclui as prévias carnavalescas, com destaque para o projeto Folia de Rua, levando pela cidade os blocos de arrasto que melhor representam a espontaneidade da festa e multidões que fazem a cidade promover uma das maiores prévias carnavalescas do País.

Em seguida tem o Carnaval Tradição, que reúne as tradições mais populares nos desfiles da Avenida Duarte da Silveira, com clubes de orquestra de frevo, maracatus, escolas de samba, batucadas, ala ursas e tribos indígenas.

Em 2024, além de comemorar os 38 anos do Folia de Rua e os 108 anos do Carnaval Tradição, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Funjope, vai promover a descentralização do Carnaval levando aos diversos polos da cidade, contribuindo efetivamente para o perfil multicultural da festa no município.