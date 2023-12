Milton Nascimento comemora convite para show de Paul McCartney

Milton Nascimento fará uma pausa na rotina de noveleiro “profissional” para assistir ao show de Paul McCartney, neste domingo (3) e na segunda-feira (4), em Belo Horizonte. O cantor e compositor comemorou o convite recebido dos organizadores da turnê e confirmou a presença.

“Por todas as suas viagens de carro ao som dos Beatles”, diz o convite, lido por Milton em vídeo postado nas redes sociais.

Ele também ganhou um kit com camiseta e outros produtos e demonstrou empolgação. “Esse é meu ídolo”, disse.

O músico de 81 anos fez sua última apresentação em novembro do ano passado, no Mineirão, em Belo Horizonte, quando encerrou a turnê “A Última Sessão de Música”.

Por isso, ao confirmar a presença na apresentação de Paul, brincou dizendo que agora é noveleiro profissional.

Milton ouviu os Beatles pela primeira vez na casa dos irmãos Borges (Marilton, Lô e Márcio), na capital mineira, na década de 1960. Já contou que gosta de tudo o que foi lançado pela banda de rock inglesa e gravou três músicas do quarteto, “Norwegian Wood”, “Hello Goodbye” e “Golden Slumbers”, esta última em dueto póstumo com Elis Regina, que havia interpretado a canção em 1971, no álbum “Ela”.

Paul McCartney começou a sua décima turnê no Brasil na quinta-feira (30), em Brasília, com apresentação de três horas, desfile de hits e clima de karaokê.

Em entrevista ao “Conversa com Bial” (Globo)), ele lembrou momentos curiosos e emocionantes das outras turnês, sempre com estádios lotados.

* SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)