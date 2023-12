STTP inaugura iluminação natalina com coral de servidores, em Campina

Na noite da sexta-feira, 01, aconteceu na sede da STTP, a inauguração da decoração natalina 2023 do órgão.

O evento contou com a participação do superintendente, Vitor Ribeiro, que na ocasião representando o prefeito, acionou o sistema de luz da tradicional decoração da autarquia, e mais uma vez, a STTP se destaca na programação do “Natal Iluminado” pela beleza e concepção do projeto.

A iluminação deste ano, na nova sede da autarquia, conta com mais de 150.000 micro lâmpadas, iluminando a fachada, e trouxe como novidade uma grande árvore de natal com mais de 50.000 micro lâmpadas.

A sede da autarquia promete ser um dos locais mais bonitos de Campina Grande para registros fotográficos. Uma árvore de Natal e um Papai Noel, com cerca de três metros de altura, irão decorar a frente da autarquia, que receberá uma belíssima iluminação em toda a fachada.

Na fala do superintendente, Vitor Ribeiro, ele destacou: “o momento que estamos vivenciamos, traduz toda satisfação no trabalho desempenhado por nós a favor da sociedade, e tudo que estamos apresentando foi preparado com muita alegria e brilho por toda equipe”, comentou o dirigente da STTP.

E ainda, na programação da noite, contou com a participação da Escola de Ballet Hadassa Costa, que na apresentação trouxe entre outros, trecho do espetáculo “O Quebra Nozes”, e da Orquestra Filarmônica Epitácio Pessoa.

E, Por fim, a marca registrada que acompanha a superintendência nos festejos, que é o coral formado por servidores da superintendência, acompanhado de um coro infantil com 18 crianças, apresentou músicas com temas de natalinos.

Durante o evento, quatro ônibus iluminados – numa parceria com o Sitrans – foram apresentados ao público, que poderá ter acesso gratuitamente a distribuição de pipoca e algodão doce.

De acordo com o Gerente Administrativo e financeiro da STTP, Carlos Artur, a iluminação inaugurada permanecerá até o dia 14 de janeiro para visitação pública, seguindo toda decoração natalina montada pela prefeitura na cidade.

Como não podia deixar de ser, a sede da STTP já é uma tradição anual de visitação pública, e o evento desta noite de inauguração foi prestigiado pela secretária Tâmela Fama, de Desenvolvimento Econômico, e ainda, Renato Gadelha, secretário de Agricultura e Dunga Júnior, da Saúde; pelas vereadoras Fabiana Gomes e Carol Gomes e o vereador Alexandre Pereira, o prefeito de Boa Vista André Gomes, além de um público de colaboradores, servidores da STTP, convidados e várias famílias que estiveram apreciando a inauguração das luzes de Natal.