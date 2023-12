Dentro da programação do Natal Iluminado 2023 promovido pela Prefeitura de Campina Grande, os colaboradores da STTP apresentarão um musical de Natal, em grande palco montado, em frente à autarquia, na noite desta sexta-feira, 01, às 19h.

O evento acontecerá como parte do enredo preparado pelo órgão, na inauguração da decoração natalina, que já é tradição, e sempre se destaca no natal iluminado que a administração municipal apresenta a cidade.

Composto de 38 pessoas, sendo parte destas, formado por um coro infantil com 20 crianças e os demais entre agentes de trânsito e pessoal do administrativo, o coral da STTP apresentará ao público, músicas com a temática natalina, em uma exibição que terá cerca de 1h de duração, em que, os ouvintes terão a oportunidade de se envolverem no espetáculo cantando canções que expressam a paz e o amor a Deus e ao próximo.

De acordo com o superintendente Vitor Ribeiro, todos estão convidados a refletirem sobre o sentido maior do Natal, um momento de manifestarmos o real significado para os sentimentos cristãos – do amor ao próximo, da solidariedade, da humildade, da fé, do respeito, do perdão e do desapego aos bens materiais.

O espetáculo será uma ocasião para o público não apenas assistir, mas cantar junto, canções que se eterniza e que representa o período natalino, a exemplo de “Bate o Sino Pequenino”.