Multidão prestigia abertura da programação do Natal Iluminado 2023

Com uma multidão que tomou conta das ruas e calçadas, às margens do Açude Velho, a edição celebrativa de 10 anos do Natal Iluminado foi oficialmente aberta na noite desta quinta-feira (30), reafirmando o nome de Campina Grande como referência de uma das maiores festas natalinas do Nordeste. Realizado pela Prefeitura de Campina Grande, por meio de uma parceria intersetorial de diversas secretarias e órgãos da gestão municipal, a edição 2023 do Natal Iluminado acontecerá até o dia 14 de janeiro de 2024, com diversas atrações culturais e movimentando a economia campinense durante de 46 dias de festa.

A abertura oficial foi iniciada com um cortejo realizado pela Lira de Campina Grande, que partiu da Estação Anjo da Anunciação (Parque da Criança) e percorreu o Calçadão do Bem. Ao chegar no túnel luminoso, nas proximidades da Estação das Luzes, localizada às margens do Açude Velho, a trupe natalina recebeu a todos anunciando as boas novas do Natal.

Às 19h40, após uma emocionante contagem regressiva, os campinenses puderam contemplar o acendimento das luzes da grandiosa Árvore de Natal e do túnel luminoso, que neste ano foi ampliado para 160 metros.

No palco da Estação das Luzes, o prefeito Bruno Cunha Lima celebrou a chegada de mais uma edição do evento, que enaltece a força cultural de Campina Grande e fortalece a economia da cidade.

“É com imensa alegria que estamos aqui, hoje, celebrando os 10 anos do Natal Iluminado, que é uma marca que se consolida a cada ano e que em 2023 terá duração de 46 dias, com a participação de escolas, corais, igrejas e famílias que compartilharão desse sentimento. O Natal, acima de um evento que vai movimentar a economia gerando emprego e renda, nos dá a garantia e esperança da vida eterna. Que o sentimento de amor, fé e esperança estejam em nossos corações não apenas ao longo dos 46 dias, mas ao longo das nossas vidas”, comemorou o prefeito.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, celebrou a chegada do tempo das luzes e ressaltou a importância do evento. “O Natal Iluminado já se consolidou como uma das grandes plataformas de Campina Grande, pela sua capacidade de movimentar diversos setores produtivos da nossa cidade. Nós requalificamos a edição deste ano, atendendo às demandas da população, do segmento empresarial e de diversas outras categorias que são primordiais para o sucesso da festa. Nossa expectativa é que Campina Grande possa viver, nesses 46 dias, mais um momento histórico, com uma vasta programação cultural e uma grande movimentação econômica”, celebrou Tâmela.

O secretário-adjunto de Cultura, João Dantas, ressaltou a importância do evento, que contou, na abertura, com a apresentação do Coro Municipal de Campina Grande. “O Natal Iluminado tem a participação de mais de mil artistas, grupos, corais, trupes, encenações, que se estenderão ao longo desta edição. O Natal está sendo trabalhado com uma visão de torná-lo como um dos maiores eventos do Brasil, assim como foi com O Maior São João do Mundo”, afirmou João Dantas.

A programação da primeira noite do Natal Iluminado foi encerrada pela magia da Caravana da Coca-Cola, que percorreu a cidade iluminando as principais ruas e avenidas. A abertura do Natal Iluminado 2023 contou com presença de secretários de diversas pastas, a exemplo das Secretarias de Obras; de Serviços Urbanos e Meio Ambiente; de Saúde; de Educação; de Assistência Social; e de Administração; bem como da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP) e da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde).

Natal Iluminado 2023

Para a edição dos 10 anos do Natal Iluminado, a gestão do evento, orientada por pesquisa de opinião pública realizada durante o ano passado, decidiu concentrar a cenografia natalina e a programação cultural majoritariamente no Açude Velho e no Parque da Criança, respectivamente, Estação das Luzes e Estação Anjo da Anunciação. Entretanto, haverá programação cultural também na Estação Reis Magos (Teatro Municipal Severino Cabral) e na Estação Estrela de Belém (itinerante).

Ao todo serão 23 pontos de decoração espalhados pela cidade, entre ruas, avenidas, prédios históricos, monumentos, parques, praças, rotatórias, museus, equipamentos públicos e os distritos. A população local e os turistas terão 46 dias para visitar a festa. Uma das principais atrações decorativas do evento, a Árvore de Natal, tem elementos tradicionais da festa e mede 28 metros. Ao seu lado está o túnel luminoso, que aumentou e tem agora uma extensão de 160 metros. Outro elemento que compõe o cenário de decoração natalina é a Casa de Papai Noel, instalada na Villa Gastronômica do Parque da Criança.