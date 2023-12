Em uma entrevista ao Paraibaonline, nesta quinta-feira, 30, durante a solenidade de abertura da 10ª edição do Natal Iluminado, o secretário adjunto de Cultura de Campina Grande, João Dantas, compartilhou detalhes sobre o planejamento e as expectativas para esta celebração especial.

De acordo com ele, a realização do Natal Iluminado é o resultado de um trabalho realizado ao longo do ano, com discussões intersetoriais envolvendo todas as secretarias do município, com orientação direta do prefeito Bruno Cunha Lima. João enfatizou o papel crucial das Secretarias da Cultura e de Desenvolvimento Econômico na concretização do evento.

O secretário afirmou que o objetivo da cidade é tornar-se um dos maiores destinos turísticos do Brasil, transformando o evento não apenas em uma expressão artístico-cultural, mas também em um atrativo turístico.

“A programação deste ano está mais extensa e com grande qualidade. Teremos, além da belíssima ornamentação no Açude Velho, uma programação artística envolvendo cerca de mil artistas, incluindo coros, grupos teatrais, filarmônicas, trios, fanfarras, entre outros”, destacou o secretário adjunto.

Dantas ressaltou ainda a importância econômica do Natal Iluminado para Campina Grande, afirmando que o evento movimenta a cidade, impulsiona a economia local e beneficia diversos setores, como comércio, hotéis, restaurantes, bares e shoppings. A elevada taxa de ocupação nos hotéis e o aumento no movimento dos estabelecimentos comerciais são indicativos do impacto positivo do evento na geração de emprego e renda para a comunidade campinense.

Confira o vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

