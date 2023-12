Bastidores: Tom Cavalcante está próximo de voltar à TV aberta

Doze anos depois de deixar a emissora, onde era o rosto do humorístico Show do Tom (2004-2011), o comediante Tom Cavalcante deverá ser anunciado nos próximos dias como o novo contratado da Record.

O seu nome será o grande chamariz de uma nova versão do formato Still Standing, que já foi amplamente usado pela TV brasileira em outras oportunidades.

A ideia da Record é gravar o programa no início de 2024 e exibi-lo na programação a partir de junho, em horário nobre.

O retorno de Tom foi informado inicialmente pelo jornalista Flavio Ricco, do portal R7, e confirmado pelo F5 com fontes. Se tudo der certo, Tom assinará e será anunciado já na semana que vem.

O cenário do Still Standing é baseado no tambor de um revólver, sendo comparado ao jogo suicida conhecido como “roleta russa”. Para ganhar um prêmio em dinheiro, seis participantes fazem um jogo de perguntas e respostas.

O participante que erra algum questionamento acionava uma alavanca, que selecionaria um dos outros jogadores ou a si mesmo. A pessoa selecionada pela alavanca cairia num buraco de dois metros de altura, sendo automaticamente eliminada.

No Brasil, a própria Record usou, com muito sucesso, o formato com o nome de Roleta Russa. Comandado por Milton Neves entre 2003 e 2004, o game derrotava o Show do Milhão, comandado por Silvio Santos no SBT, em seus últimos meses em sua fase clássica.

Entre 2012 e 2013, a Band também apostou no formato para basear o Quem Fica em Pé?, apresentado por José Luiz Datena na ocasião, sempre com bons índices de audiência também.

*GABRIEL VAQUER/ FOLHAPRESS