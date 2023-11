Dentro da programação de fim de ano da Prefeitura de João Pessoa, o Padre Fábio de Melo também irá se apresentar na Capital. A novidade foi anunciada pelo prefeito Cícero Lucena, nesta quarta-feira (29), que informou que o religioso vai se apresentar no ‘Natal Luz’ como convidado do Padre Nilson Nunes, no Busto de Tamandaré, no dia 28 de dezembro.

“Se a gente já tinha um grande show sob a coordenação do Padre Nilson e agora com a participação do Padre Fábio de Melo, eu tenho certeza absoluta que é mais um gesto da prefeitura para que os moradores de João Pessoa e quem está nos visitando tenham certeza que aqui é um ótimo lugar para que a gente tenha atividades turísticas e religiosas. Estamos trabalhando com toda a equipe no sentido de que a gente possa dizer que João Pessoa está cada vez melhor”, afirmou o prefeito.

O Natal Luz, que está em sua 7ª edição, também terá participação do cantor Diego Fernandes. O evento religioso, em celebração ao aniversário de Jesus, promete reunir milhares de pessoas nas areias da praia de Tambaú.

A Prefeitura de João Pessoa vai disponibilizar uma grande estrutura e logística para garantir a presença, de forma tranquila, dos fiéis.

Perfil – Fábio José de Melo Silva, mais conhecido como Padre Fábio de Melo, é um sacerdote católico, artista, escritor, professor universitário e apresentador brasileiro.

Como cantor, gravou oito discos, com grande sucesso no segmento da música católica. Em dezembro de 2019, entrou no ranking do instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil.

Para saber a programação completa das festas de fim de ano da Prefeitura de João Pessoa, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/natal-e-reveillon-2023/.