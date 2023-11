Forró e praia são duas grandes paixões da população de João Pessoa. E essa combinação vai resultar num grande arrasta-pé nas areias do Busto de Tamandaré durante os quatro finais de semanas de janeiro, na capital paraibana. É o Festival Forró Verão, que o prefeito Cícero Lucena apresentou as atrações nesta quarta-feira (29), no auditório da PBTur, em Tambaú.

“Aquilo que nós consideramos que é importante, a preservação da cultura, da nossa tradição e riqueza musical, fazendo com que em janeiro, que é o mês do nosso verão, que a natureza e Deus nos ofereceram como um mês de férias e também de oportunidade de lazer. Espero que haja o engajamento de todos, porque essa festa é da cidade de João Pessoa, é do trade turístico, que possa vender João Pessoa e, consequentemente, gerar emprego”, afirmou o prefeito.

O cantor Flávio José vai abrir o evento no dia 6, junto com a Banda Cascavel, Forró da Live e Fabrício Rodrigues. Outras 12 atrações completam a programação, que se estende até o dia 27 de janeiro, com destaque para nomes como Mastruz com Leite, Santana, Amazan, Cavalo de Pau, Dorgival Dantas, os Três do Nordeste, Cavaleiros do Forró, entre outros.

“Isso é um marco na administração da Prefeitura, porque a gente garante, de uma só tacada, digamos assim, uma sequência de grandes eventos culturais que estimulam não apenas a economia criativa, mas sobretudo o turismo. Todos têm os relatos da verdadeira onda de turismo que nós estamos vivendo, mas para a gente garantir essa chegada do turismo a jovens pessoas, a gente tem que ofertar bons produtos”, disse o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

O evento praticamente emenda com a programação de fim de ano na Capital, proporcionando um fomento ao turismo, em um período de alta estação. Além, claro, de oferecer a população de João Pessoa, apaixonada por forró e praia, mais opções culturais gratuitas. O secretário executivo de Turismo da Paraíba, Delano Tavares, disse que o Festival Forró Verão será mais um instrumento de fortalecimento para ações do segmento.

“Turismo esse que vive um momento bem diferenciado. A gente já escuta aí uma ocupação de hotéis chegando em 95% agora na alta estação, uma ocupação linear de 70%, nunca visto na Paraíba e, principalmente, em João Pessoa. Então, o Festival Forró Verão chega mais uma vez para contemplar e para fazer com que a nossa alta estação seja referência no Brasil”, afirmou o secretário.

Confira as atrações:

06/01/2024

Forró da Live

Fabricio Rodrigues

Flávio José

Cascavel

13/01/2024

Vaqueiro Milcemar

Amazan

Santanna

Cavalo de Pau

20/01/2024

Israel Muniz

Os Três do Nordeste

Dorgival Dantas

Mastruz com Leite

27/01/2024

Douglas Pegador

Waldonys

Cavaleiros do Forró

Banda Encantus