Agenda do Centro de Convenções de JP tem programação de eventos e shows

Grande parte da agenda do Centro de Convenções de João Pessoa no mês de dezembro é reservada para os eventos privados que incluem cerimônias de encerramento do ano letivo nas escolas, colações de grau e eventos empresariais, mas ainda será possível curtir alguns shows e dar boas gargalhadas em meio ao clima de despedidas de 2023.

No dia 1º, a diversão fica por conta do espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah, o mais conhecido do grupo de comédia ‘Os Melhores do Mundo’.

A sátira aos antigos filmes sobre o Antigo Testamento foi demandada pelo público do Brasil inteiro, apresentada em Portugal e nos EUA e replicada dezenas de vezes por montagens amadoras em todo o país e no exterior.

Os ingressos da apresentação, que começa às 21h, custam entre R$ 50 e R$ 140 e podem ser adquiridos no Ingresso Digital.

A paraibana Juliete toma o palco do Teatro Pedra do Reino com a nova turnê ‘Ciclone’ no dia 2, véspera do aniversário da cantora, que completará 34 anos no domingo.

O show começa às 20h e os ingressos podem ser comprados na Brasil Ticket, nos valores de R$ 60 a R$ 240.

Já o humorista curitibano Afonso Padilha apresenta o Stand Up Comedy ‘E Agora?’ no dia 6 de dezembro, a partir das 20h. Os bilhetes para o show variam de R$ 40 a R$ 120 e estão à venda no site Ingresso Digital.

A programação com todos os eventos também vai estar disponível no Instagram @teatropedradoreinooficialccjp.

TEATRO PEDRA DO REINO

Dia 1 – Hermanoteu na Terra de Godah

Dia 2 – Juliete

Dia 6 – Afonso Padilha