A Feira Literária de Queimadas (Fliq), que acontece de 29 de novembro a 1 de dezembro, contará com a exposição histórica “O Brasil e os outros 500”, do cartunista Fred Ozanan, que foi destaque durante a I Bienal Internacional da Caricatura, sendo a mostra mais importante e a mais frequentada do evento realizado no Rio de Janeiro, além da mostra de charges “Humor pela Cidadania”, especialmente criada para a feira literária.

A exposição “Brasil e os outros 500” se constitui numa verdadeira aula de história e, para Rachel Castanha, secretária de Educação, o seu aproveitamento durante a Fliq abre a possibilidade de mostrar a alunos e professores a poderosa linguagem do humor gráfico na comunicação, com passagens da vida nacional que representam muito do pensamento político, econômico e social de momentos específicos do Brasil, possibilitando pesquisa, reflexão e estudos pertinentes aos assuntos como descobrimento, ditadura, corrupção e liberdade de expressão.

“Brasil e os Outros 500”, no ano de 2014 recebeu o Diploma do Mérito Cultural da I Bienal Internacional da Caricatura”, o que reflete a importância da mostra no contexto do humor gráfico brasileiro, e a charge do cartunista Fred se apresenta como uma das formas mais singulares com que a ironia e o sarcasmo convergem para a construção do discurso jornalístico, afirma Luciano Magno, historiador, autor da História da Caricatura Brasileira, da Editora Gallas, do Rio de Janeiro.

A exposição ficará à disposição do público no Circo da Feira Literária, no Parque de Eventos de Queimadas, de 29/11 a 1 de dezembro, quando os alunos das 35 escolas da rede pública municipal terão a oportunidade de constatar que a charge é detentora de linguagem própria e provocando a cada ser humano estimular sua capacidade cognitiva para assimilar a mensagem do discurso verbal e não verbal do humor contemporâneo, criado por um dos mais importantes cartunistas brasileiros.