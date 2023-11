Dezembro cultural: Natal na Usina vai presentear João Pessoa

O Natal é uma época de celebração, união e alegria que já começa no início de dezembro. E nada melhor do que aproveitar essa data com uma programação cultural diversificada e gratuita na Usina Cultural Energisa, um dos espaços mais tradicionais e queridos da cidade de João Pessoa. Este é o Natal na Usina, evento que celebra 10 anos e que está em contagem regressiva para iniciar sua programação no próximo sábado (2), às 18h, com o acendimento das luzes natalinas que vão iluminar e enfeitar o local.

Em sua programação oficial, que vai até o dia 30,estão 57 atrações artísticas, dois concursos, uma exposição fotográfica, feira criativa e de gastronomia e ainda uma exposição de Papais Noel criada por artistas do grafite. Toda a programação tem acesso gratuito.

O Natal na Usina vai gerar impacto de R$ 2 milhões na economia criativa da Paraíba e impulsionar o mercado de trabalho do setor para 700 profissionais da cultura.

Para este ano, o Natal na Usina será ponto de arrecadação de brinquedos e alimentos perecíveis para a Central Única das Favelas – Cufa, que em 23 de dezembro realizará o Natal da Cufa no bairro São José.

Muito além dos shows musicais

Além dos shows musicais, o Natal na Usina contempla espaços para o Teatro paraibano, Mostra de Literatura e a tradicional Mostra de Corais. Além disso, a comemoração da décima edição também inclui a exposição fotográfica ‘Natal na Usina: 10 anos de emoções’, que promove um verdadeiro passeio pela história do evento, resgatando momentos importantes da cultura paraibana.

O Natal na Usina 2023 terá 18 shows musicais e mais 14 performances artísticas. A abertura ficará por conta de As Calungas, Os Fulanos e Sandra Belê, que se apresentam no dia 2 de dezembro. O encerramento da décima edição do Natal na Usina será no dia 30 de dezembro e terá como atração principal a cantora Cátia de França. Os shows e performances acontecerão em três espaços: Tenda da Música, Palco Bonde e Sala Vladimir Carvalho.

A programação completa conta com grandes nomes da música paraibana e está disponível em www.natalnausina.com.br.

O projeto Natal na Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio da Energisa e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.

Serviço: Natal na Usina 2023

Quando: De 2 a 30 de dezembro

Local: Usina Energia

Entrada gratuita

Site oficial: www.natalnausina.com.br