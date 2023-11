Livro infantil lançado em Campina Grande resgata a lenda do jacaré do Açude Velho

No último sábado, 25, a escritora Ida Steinmüller (foto) lançou o primeiro livro infantil do gênero ambientado na “Rainha da Borborema”.

A obra, intitulada “O Jacaré do Açude Velho”, tem como pano de fundo a mística presença do jacaré de papo amarelo que ocasionalmente emerge nas águas do Açude Velho, principal cartão postal da cidade.

Com 24 páginas ricamente ilustradas pelo historiador Vanderley de Brito, o livro busca enriquecer o acervo literário de história local, oferecendo não apenas entretenimento, mas também uma oportunidade educativa para as crianças conhecerem mais sobre a cultura e as lendas de Campina Grande.

Ida Steinmüller, além de escritora, é a fundadora do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG), e em parceria com o historiador Vanderley de Brito, tem desempenhado um papel na preservação das memórias da cidade.

O objetivo da publicação vai além do lúdico, visando também a formação humanista das novas gerações.

“Esta obra traz uma linda lição cuja profundidade filosófica nos remete à reflexão rousseauniana sobre a natureza humana”, contou Vanderley.

O lançamento ocorreu na Livraria Espaço da Cultura, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Campina Grande, reunindo admiradores da literatura infantil e curiosos interessados na história do jacaré do Açude Velho.