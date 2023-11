Prefeitura de Campina entrega brinquedos inclusivos em parques

Crianças e adolescentes com deficiência agora são beneficiadas com brinquedos inclusivos, instalados nos principais parques de Campina Grande.

A primeira-dama do Município, Juliana Figueiredo Cunha Lima, realizou nesta semana a entrega simbólica dos novos brinquedos, instalados no Parque da Criança.

Esta ação foi executada numa parceria entre a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e a Secretaria de Assistência Social (Semas), através da Coordenação da Pessoa com Deficiência.

Segundo Juliana Cunha Lima, no Parque do Criança foram instaladas seis unidades de brinquedos. Igual iniciativa aconteceu no Parque da Liberdade.

Já no Parque Linear da Dinamérica o processo de instalação começou a ser feito nesta sexta-feira, 24, em área vizinha à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – setor Sul.

A primeira-dama, que levou o filho Bernardo, de um ano de idade, teve a oportunidade de interagir e brincar com as crianças beneficiadas com os brinquedos no Parque da Criança, onde foram instalados carrossel, com capacidade para duas cadeiras de rodas; balanço frontal para cadeirantes, adaptado para uma pessoa com cadeira de rodas, mais um banco de apoio para acompanhante, e uma gangorra inclusiva, tendo espaço para duas cadeiras com suporte multisegurança para crianças com dificuldades motoras, além de dois bancos de apoio para adulto.

O valor do investimento nestes equipamentos inclusivos é de R$ 88.999.05, sendo fruto de uma emenda parlamentar do senador Efraim Morais.

O parlamentar, segundo a primeira-dama, tem buscado ativamente colaborar com a política de inclusão social desenvolvida pela Prefeitura de Campina Grande.