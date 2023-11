Projeto que leva a sétima arte ao sistema socioeducativo da Paraíba comemora sessão 500

O Cine Clube Transformar, projeto que leva o cinema para dentro das unidades socioeducativas da Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” (Fundac), chega à sua 500ª exibição e esse marco histórico para o sistema socioeducativo do estado da Paraíba foi comemorado com uma sessão especial para adolescentes que cumprem medidas judiciais, no Centro Socioeducativo Edson Mota (CSE), em João Pessoa.

A sessão 500 do Cine Transformar aconteceu no modelo autorama (ao ar livre e com um telão), no campo de futebol do CSE e contou com a participação de 13 socioeducandos selecionados pelo projeto para também serem homenageados durante a celebração.

Na ocasião, os adolescentes passaram por dinâmica na qual puderam deixar mensagens de otimismo e afeto para eles mesmos e para seus entes queridos, além de serem recebidos na sessão com vídeos emocionantes de familiares.

Em seguida, os presentes assistiram a exibição de três curtas-metragens: “O Cordão”, “O Farol” e um compilado das melhores cenas do filme “Procurando Nemo” e dialogaram sobre mais esse momento especial vivenciado por meio do Cine Transformar, sob a mediação da coordenadora do eixo Abordagem Familiar e Comunitária da Fundac, Taiza Gomes.

As homenagens ao projeto ficaram a cargo do diretor administrativo da Fundac, Miguel Moura, e do diretor do CSE, Breno Cunha, além das técnicas da unidade: Ana Lúcia Oliveira e Talita Carvalho, que puderam falar um pouco da importância do Cine Transformar dentro do processo de ressocialização de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas judiciais.

A comemoração encerrou com a entrega de menção honrosa aos amigos do Cine Transformar pelas mãos do coordenador do eixo Esporte, Cultura e Lazer, Nilton Santos, e do oficineiro Orlando Júnior (idealizador do Projeto), além de depoimento do ex-socioeducando Cauã Ricardo, que falou um pouco sobre a importância da vivência dentro do sistema socioeducativo para o seu crescimento pessoal.

Para o presidente da Fundac, Flavio Moreira, a sessão 500 do Cine Transformar é um grande marco para a socioeducação do Estado.

“Nós que fazemos o sistema socioeducativo do estado da Paraíba sabemos a importância de atividades extracurriculares dentro da internação, em especial aquelas que envolvem o esporte, a cultura e o lazer. O Cine Transformar é uma dessas ações que só contribuem com a política que buscamos para os adolescentes e jovens em cumprimento de medidas judiciais”, disse.

Cine Transformar – projeto idealizado pelo setor de Esporte, Cultura e Lazer da Fundac, que tem como objetivo a apreciação de filmes que estão fora do circuito comercial, já que busca valorizar o cinema paraibano ofertando produções premiadas ao público socioeducativo, possibilitando, assim, a formação de novas plateias e reconhecimento da arte paraibana.