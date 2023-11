Programação cultural do Natal Iluminado terá cantatas, passeio natalino e lira musical

Uma grande programação cultural está sendo preparada para a 10ª edição do Natal Iluminado, lançada oficialmente pelo pelo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, no início da tarde desta terça-feira (21), no Teatro Municipal Severino Cabral.

Nos 46 dias de duração do Natal Iluminado, que tem início no próximo dia 30 de novembro e se prolongará até o dia 14 de janeiro, a programação cultural, realizada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura (Secult), contará com muita representatividade dentro dos mais diversos segmentos artísticos.

A noite de abertura terá apresentações culturais e momentos que representam o ciclo natalino, com um concerto que será realizado pelo Coro Municipal de Campina Grande, com a presença de diversos solistas convidados.

Haverá apresentação da Filarmônica Epitácio Pessoa; um Passeio Natalino com a Lira Musical e Trupe Natalina, com a participação de grupos folclóricos da cidade e de alunos do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR); apresentações de corais das igrejas Nossa Senhora da Conceição e Presbiteriana Renascer; bem como a passagem do Papai Noel e da Caravana de Natal da Coca-Cola.

Durante toda a programação cultural, linguagens artísticas distintas serão divididas especificamente nas quatro estações espalhadas pela cidade, que são elas: Estação das Luzes, às margens do Açude Velho; Estação Anjos da Anunciação, no Parque da Criança; Estação Reis Magos, no Teatro Municipal Severino Cabral; e Estação Estrela de Belém, que engloba os distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista.

Na Estação das Luzes haverá cantatas natalinas, corais, operetas e balés. Na Estação Anjos da Anunciação haverá trios e músicas do cancioneiro popular.

Já a Estação Reis Magos contará com grandes concertos musicais das orquestras, além de cantatas. E a Estação Estrela de Belém receberá a Trupe Natalina, juntamente com a simbologia do Papai Noel.

“A programação do Natal Iluminado está contida de muita representatividade, dentro das mais diversas linguagens artísticas. Serão muitas celebrações e festividades dentro do ciclo natalino e de referência ao nascimento do menino Jesus, que marcará, como salvaguarda, os 10 anos do Natal Iluminado”, destacou Giseli Sampaio, coordenadora da programação cultural.

Credenciamento

Assim como na edição 2022, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) abriu inscrições para todas as instituições educacionais, entidades religiosas e grupos artísticos que tiverem interesse em utilizar a estrutura do evento, como palco, som e equipe técnica, para apresentações das culminâncias de fim de ano.

O credenciamento está ocorrendo por meio de um formulário simples (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdG_mg-aNi1uKeHOZWC5dFaAN-ojTRYD3bFPSAGcED5bdQwA/viewform), onde alguns dados devem ser apresentados.

Esses dados são: nome do grupo/artista, quantidade de integrantes, nome do responsável, contato, e-mail, linguagem artística e datas sugeridas (nas sextas-feiras, sábados e domingos, por todo o mês de dezembro e parte de janeiro).

Em caso de dúvida, os interessados também podem recorrer a inscrição presencial na sede da Secult, das 9h às 12h, de segunda à sexta-feira.

Na edição 2022 cerca de dois mil artistas se apresentaram, desde trupe junina, até grandes espetáculos de música, dança e teatro.