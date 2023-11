Diversidade e Cultura são destaques no Festival Estrelas da Borborema, em Campina

Sempre apresentando muita arte e diversidade, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), realizou mais uma edição do Festival Estrelas da Borborema.

O evento representa, para os novos talentos que fazem aula no Centro Cultural Lourdes Ramalho, a primeira oportunidade para o acesso aos palcos, a começar pelo Teatro Municipal Severino Cabral, conhecido como o “Templo das Artes Campinense”.

O Festival começou na última quinta-feira (16), com o recital musical “Brasilidades”. Na sexta-feira (17), foi a vez de homenagear o teatro paraibano.

No sábado (18), a cultura árabe foi destaque, em “Sagrado: Noite das Deusas”. Por fim, neste domingo (19), as danças livres emocionaram o público em “O Mágico Mundo das Maravilhas”.

Ao todo, unindo alunos, arte-educadores e equipes técnicas, pelo menos 800 pessoas foram envolvidas diretamente no Estrelas da Borborema. Já o público, por sua vez, superou em mais que o dobro essa quantidade. Nos quatro dias de evento, por volta de 2.000 pessoas assistiram às apresentações dos artistas e tiveram acesso à mostra de artes plásticas, no hall do Teatro.

No encerramento, durante seu momento de fala, o secretário executivo de Cultura, João Dantas, comemorou a diversidade presente nos espetáculos, que contou com muitas turmas de idosos, além de pessoas com deficiência. João parabenizou as equipes e reforçou estar na ocasião representando o prefeito Bruno Cunha Lima e o secretário municipal de Cultura, Ronaldo Cunha Lima Filho.

“É muito importante para história, cultura e o fomento às artes em Campina Grande […] Não é um evento que traz espetáculos de outros lugares para um novo público. Esse festival é motivador, despertador de talentos, do teatro, das músicas, das artes plásticas e o Centro Cultural tem essa qualidade porque é uma escola”, ressaltou o gestor.