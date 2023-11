O Natal Iluminado chega em 2023 ao seu décimo ano e nesta terça-feira, 21, o prefeito Bruno Cunha Lima apresentará, em solenidade no Teatro Municipal Severino Cabral, a formatação desta edição especial de uma década, informando sobre a programação cultural e os espaços da cidade que estarão integrados ao circuito de decoração natalina.

No evento, marcado para as 11h, será possível conferir uma amostra do que comporá a programação cultural do Natal Iluminado 2023, o qual será aberto de forma festiva no Açude Velho, no próximo dia 30 de novembro.

Quem for ao Teatro nesta terça, além de conhecer tudo o que foi planejado pela Prefeitura por meio de um trabalho conjunto de diversas secretarias, vai poder também entrar no clima natalino, assistindo as apresentações de música e dança.

Dentre as apresentações, o público vai poder conferir um duo livre com a bailarina e arte-educadora do Centro Cultural Lourdes Ramalho, Jessica Oliveira e Cas Silva. Também se apresentarão o pianista e arte-educador do Centro Cultural Lourdes Ramalho, Einstein Felinto, acompanhado das cantoras Edra Veras, Stella Alves e Alex Mendes.

Os artistas que farão apresentações no lançamento também integrarão a programação cultural do Natal Iluminado, o que significa que quem for ao Teatro nesta terça, terá uma pequena exibição do que foi montado para a programação artística do evento, cuja curadoria está sendo feita pela equipe técnica da Secult, coordenada pela professora Gisele Sampaio.

Este ano, o Natal Iluminado, que hoje é uma referência para o Nordeste, vai novamente enaltecer a força da arte campinense. A população local e os turistas poderão ter acesso a uma programação marcada por identidade cultural em espetáculos natalinos. E o DNA campinense estará presente não apenas no palco reservado para as apresentações culturais, mas também no trabalho de cenografia natalina que está sendo executado pela empresa EIP Serviços de Iluminação, que é de Campina Grande e ganhou a licitação para a edição de 2023.

“É uma edição especial de comemoração dos 10 anos do Natal Iluminado, um evento que ilumina Campina, evidenciando a cidade no calendário turístico natalino. É o nosso momento de confraternização, no qual Campina, acolhedora como é, se prepara para receber com orgulho todos aqueles que visitarem a cidade para conhecer como celebramos um Natal digno de se guardar na memória”, comentou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama.