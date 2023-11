Árvore do Natal Iluminado começa a ser montada no Açude Velho

Uma das principais atrações do Natal começou a tomar forma. A montagem da árvore do Natal Iluminado, teve início nesta sexta-feira, 17.

Ela foi confeccionada na cidade de Cabo de Santo Agostinho, no vizinho estado de Pernambuco, e transportada em uma carreta por cerca de 240 quilômetros até Campina Grande.

A árvore foi produzida especialmente para edição 2023. Ela tem 28 metros de altura e 15 de circunferência. De acordo com o coordenador de Iluminação Pública da Prefeitura de Campina Grande, Renan Loureiro, pelo menos 12 pessoas irão trabalhar diretamente na montagem, que deve durar cerca de uma semana.

Na noite desta sexta a equipe responsável pela execução do projeto de decoração do Natal Iluminado também começou a instalação do teto de luz no calçadão do Açude Velho que garante todo um charme a um dos pontos mais visitados do evento.

Alerta de Spoiler

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, a Árvore de Natal terá um tema mais lúdico com bolas, pisca-piscas, fitas, presentes e promete encantar os visitantes do Natal Iluminado 2023 que está completando dez anos.

Lançamento do projeto da 10ª edição do Natal Iluminado

O lançamento do projeto da 10ª edição do Natal Iluminado acontecerá na próxima terça-feira, 21, no Teatro Municipal Severino Cabral. Na ocasião, o prefeito fará a apresentação de como será o evento de 2023, cuja abertura acontecerá ainda neste mês de novembro.