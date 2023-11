Natal Iluminado: Campina Grande lança 10ª edição na próxima semana

Campina Grande já se prepara para as luzes do Natal. A cidade vai receber a décima edição do Natal Iluminado, evento que passou este ano a fazer parte do calendário turístico e cultural da Paraíba. Na próxima terça-feira, 21, o prefeito Bruno Cunha Lima lança, oficialmente, a edição 2023 do evento que deve, mais uma vez, encantar campinenses e turistas.

A solenidade de lançamento do Natal Iluminado acontece às 11h da manhã, no Teatro Municipal Severino Cabral, e vai contar com várias apresentações artísticas. Já estão confirmados o Ballet clássico livre com a bailarina, e arte-educadora do Centro Cultural Lourdes Ramalho, Jessica Oliveira, o pianista e arte-educador do Centro Cultural Lourdes Ramalho, Einstein Felinto, acompanhado das cantoras Edra Veras, Stella Alves e Alex Mendes.

O lançamento acontece no dia 21, mas a montagem começou na semana passada e na tarde desta quinta-feira, 16, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, visitou o galpão da empresa EIP Serviços de Iluminação LTDA, responsável pela montagem e cenografia do Natal Iluminado.

“O ritmo está acelerado e os campinenses já podem ver nas ruas de Campina Grande os adornos sendo colocados. Nesta sexta-feira começaremos a montagem da árvore de Natal”, revelou Tâmela.

A edição do Natal deste ano terá 23 pontos de iluminação. No último dia 11, foi iniciada a montagem do túnel luminoso de 160 metros, instalado às margens do Açude Velho, ponto central do evento.

Já a instalação dos adornos natalinos foi iniciada no último dia 13, pela avenida Brasília, onde o trabalho foi concluído em 48 horas. O local tem em torno de 1.350 metros e recebeu 35 adornos natalinos. Ao todo são oito equipes atuando em três turnos, inclusive em dias feriados, sábados e domingos.

São 25 profissionais atuando na confecção das peças na metalúrgica e no galpão. O projeto do décimo ano do Natal Iluminado vai priorizar os pontos apontados pela pesquisa de avaliação feita na edição de 2022, como os de maior aprovação por parte dos visitantes.

No fim da tarde desta quinta-feira o prefeito Bruno Cunha Lima e a secretária de Desenvolvimento Econômico visitaram o polo central do evento, no Açude Velho, conferindo a obra que está sendo feita para adequação do espaço que abrigará uma das vilas gastronômicas. Bruno disse que vive toda a expectativa para a abertura do Natal Iluminado, tendo em vista o grande sucesso da edição do ano passado.

“Temos algumas inovações para a edição comemorativa dos 10 anos. O túnel iluminado está maior e também estamos padronizando as áreas de alimentação, que foram sucesso na edição passada. Tudo sendo organizado para que turistas e campinenses possam aproveitar a data magna do cristianismo que é o nascimento de Cristo. Estamos na contagem regressiva para abertura de nossos festejos de natal”, avisou.