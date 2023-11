A edição desta sexta-feira (17) do projeto Música na Catedral, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), apresenta a Banda de Coreto. O grupo, formado por 15 músicos integrantes da Banda 5 de Agosto, vai executar um repertório que vai de Milton Nascimento a Beatles. A programação começa às 10h, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves.

“Essa nossa ação junto à Catedral de Nossa Senhora das Neves tem como principal objetivo valorizar e estimular a formação de público para a música instrumental a partir das experiências dos nossos músicos e musicistas da Banda 5 de Agosto”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta a parceria com a Arquidiocese, sobretudo, com a Catedral por meio do padre Robson Bezerra, que tem estimulado a Fundação a fazer esse projeto de cultura na Catedral. “Isso também está alinhado a uma atividade nossa em termos de valorização do Centro Histórico a partir de um roteiro turístico-cultural que envolve os nossos equipamentos culturais, a Catedral, o Museu de São Francisco e as igrejas históricas do nosso Centro”.

O projeto busca estimular a formação de público no Centro Histórico em conjunto com outras ações realizadas pela Funjpe no Centro Cultural São Francisco, Casa da Pólvora, Hotel Globo, valorizando esse território e a Banda 5 de Agosto, além de proporcionar ao pessoense e ao visitante uma cultura musical de qualidade.

“Vai ser um repertório semelhante ao das bandas que tocavam nos coretos no passado. Teremos forró, xotes, maxixe, dobrado e bossa”, enumera o maestro Rogério Borges, que comanda a Banda 5 de Agosto. Os instrumentos que serão utilizados são clarinete, flauta, sax, trompete, trombone, bombardino, tuba e três percussões.

Entre as músicas que serão executadas estão ‘Travessia’, de Milton Nascimento; ‘Hey Jude’, dos Beatles; o dobrado ‘Sonhador’; ‘Chega de Saudade’, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

O maestro ressalta que a seleção de maxixe inclui ‘Paraíba, meu amor’ e ‘Deus me proteja’, de Chico César, sem contar que os músicos vão tocar algumas marchinhas juninas para matar a saudade das festas desse período.

O Música na Catedral conta com o apoio da Arquidiocese da Paraíba e, no projeto, os músicos da Banda 5 de Agosto fazem várias formações, a exemplo do Quarteto de Clarinetes e Quinteto de Metais.