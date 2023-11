Fundada em 15 de novembro de 1898, pelo professor Antônio Balbino, a centenária Filarmônica Epitácio Pessoa comemorou seu 125º aniversário com um concerto gratuito, no palco do Teatro Municipal Severino Cabral. O evento foi realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura.

Com um repertório diversificado dividido em três blocos, a “Sá Zefinha”, apelido que herdou em homenagem a uma grande fã de nome homônimo, mostrou à sociedade, mais uma vez, a grande potência cultural que é.

O secretário adjunto de Cultura, João Dantas, definiu o concerto como um momento memorável para história e cultura, uma vez que a Epitácio Pessoa, antiga XV de Novembro, tem o melhor da musicalidade campinense. Ele enfatizou ainda que a banda é um equipamento fomentador e formador de novos talentos.

“Onde a Filarmônica Epitácio Pessoa se apresenta é um grande sucesso, eu diria que ela é um espetáculo marcante em todos os instantes e acontecimentos importantes de nossa cidade. Ela funciona também como uma escola para aqueles que pretendem ingressar no mundo da música”, completou o adjunto.

Ainda durante o evento, foi apresentado um vídeo institucional com recortes de entrevistas de músicos que estão e/ou passaram pela Filarmônica, além de entre os blocos, os presentes conheceram mais ainda sobre a história da centenária instituição, pelas vozes dos apresentadores.