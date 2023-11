‘Festival Pretitudes’ tem muitas atrações no Espaço Cultural

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) inicia, nesta quinta-feira (16), em João Pessoa, a terceira edição do Festival Pretitudes, que reúne uma série de ações em alusão ao Dia da Consciência Negra.

Até o próximo domingo (19), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana (SEMDH), todos os projetos que integram a programação terão como protagonistas artistas negros.

Nesta quinta-feira, das 13h às 18h, o Cine Banguê recebe a oficina ‘Negras narrativas – Nada sobre nós sem nós: Com que roupa eu vou! – Um olhar sobre o Afro Futurismo’. A ministrante será Norma Góes, atriz do curta-metragem paraibano ‘O pato’ (premiado no Festival de Gramado ano passado).

Ainda no dia 16, terá início o projeto ‘Visitas Afrocentradas’, no Memorial Abelardo da Hora. Essas visitas guiadas acontecerão durante o mês de novembro. Também na quinta-feira, o Pretitudes terá uma atividade na Escola Estadual João José da Costa (vivência de poesia, das 13h30 às 17h, com a facilitadora Aline Cardoso).

Ainda no primeiro dia do Pretitudes, dentro do segmento de artes visuais, o estacionamento do Espaço Cultural José Lins do Rêgo receberá uma ação de grafitti. Quatro artistas participarão: Babilônia (Barbara de Mesquita), Pri Witch (Priscila de Lima), Fany (Stefany Miranda) e Flora Santos.

Carolina Porto ministrará uma oficina de audiovisual na sexta-feira (17): ‘Cinema de encruzilhadas: uma perspectiva racial da produção no audiovisual paraibano’.

Será das 14h às 18h, no Cine Banguê. Também no dia 17, o Pretitudes terá uma atividade na Escola Estadual João José da Costa (vivência de poesia, das 8h30 às 11h, com a facilitadora Aline Cardoso).

A programação do sábado (18) começará com Lúcio César Fernandes ministrando ‘AfroCine – Realização Audiovisual – Oficina Básica de Elétrica, Maquinaria e Iluminação’, das 13h às 18h. Já na Escola de Circo Djalma Buranhêm, haverá a oficina ‘Despertando o circo em mim’, com Sudailson Kennedy, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O Memorial Abelardo da Hora, das 15h às 18h, terá oficina com Juce Sebastião: ‘Nawar afro – Estética capilar e turbantes’.

Ainda no sábado, a partir das 19h, no Teatro Paulo Pontes, haverá dança clássica com Maria Luiza Pires. Em seguida, dança flamenca, com Helena Gomes e Rejane Gomes. Yone Sánchez e Scheila Luiza mostrarão dança de salão. Também haverá performance ‘Jurema Preta’, com Ewellyn Lima (dança contemporânea com percussão ao vivo).

A partir das 19h45, a atração será Tambores do Forte (ainda no Teatro Paulo Pontes). Já no Teatro de Arena, a partir das 20h30, o sábado contará com shows de Sandra Belê, Elon e Acarajow.

O último dia do Pretitudes (domingo, dia 18) contará com teatro e literatura. A partir das 19h, no Mezanino 1, haverá lançamento do livro ‘Verter-se em caos’, de Mucane Silva. No Teatro Paulo Pontes, a partir das 19h30, será apresentado o espetáculo ‘Guerreiro’, de Joziel Santos. Também ‘O circo do palhaço Ditinho’, que começa às 20h30.

Confira a programação:

Festival Pretitudes 2023 – Novembro Negro

Artes Visuais/Museu

Visitas Afrocentradas – De terça a sexta das 9 às 17h sábados, domingos e feriados das 13 às 19h (durante todo o mês de novembro)

Local: Memorial Abelardo da Hora

16 a 19/11/2023

Artes Visuais

Ação de grafitti com Babilônia (Bárbara de Mesquita), Pri Witch (Priscila Lima), Fany (Stefany Miranda) e Flora Santos (Flora Santos)

Local: Estacionamento

16/11/2023

Audiovisual

13h às 18h – Oficina Negras Narrativas, ‘Nada Sobre Nós, Sem Nós’ com que Roupa eu Vou! Um olhar sobre o Afro Futurismo

Ministrante: Norma Góes

Local: Cine Banguê

Literatura

13h30 às 17h – Vivência de poesia

Facilitadora: Aline Cardoso

Local: Escola Estadual João José da Costa

17/11/2023

Literatura

8h30 às 11h – Vivência de encadernação

Facilitadora: Aline Cardoso

Local: Escola Estadual João José da Costa

Audiovisual

14h às 18h – Oficina “Cinema de Encruzilhadas: Uma perspectiva racial da produção no audiovisual paraibano”

Ministrante: Carolina Porto

Local: Cine Banguê

18/11/2023

Circo

8h às 12h/ 14h às 17h – Oficina Despertando o circo em mim

Ministrante: Sudailson Kennedy

Local: Sala Roberto Cartaxo

Audiovisual

13h às 18h – “Afro Cine – Realização Audiovisual – Oficina Básica de Elétrica, Maquinaria e Iluminação”:

Ministrante: Lúcio César Fernandes

Local: Cine Banguê

15h às 18h – Oficina Nawar Afro – estética capilar e turbantes

Ministrante: Juce Sebastião

Local: Memorial Abelardo da Hora

Feira Preta, às 20h

Local: Teatro de Arena

Dança, às 19h, no Teatro Paulo Pontes

– Maria Luiza Pires – solos de Dança Clássica;

– Rejane Gomes e Helena Gomes – Coletivo Nuances Flamencas – Dança Flamenca;

– Yone Sánchez e Scheila Luiza – Cia. de Dança IANDÊ – Dança de Salão;

– ‘Jurema Preta’, solo de Ewellyn Lima – Dança Contemporânea.

Cultura Popular

19h45 – Tambores do Forte

Local: Teatro Paulo Pontes

Música

20H30 – Show alusivo ao Dia da Consciência Negra com Sandra Belê, DJ Acarajow e Elon

Local: Teatro de Arena

19/11/2023

Dança, das 14h às 17h

Oficina e compartilhamento da pesquisa: ‘Corpo – Mandinga: Danças de catimbó, danças de encruzilhada’

Local: Sala Roberto Cartaxo

Literatura

19h Lançamentos do livro ‘Verter-se em Caos’, de Mucane Silva

Local: Mezanino 2

Teatro

19h30 – Guerreiro, de Joziel Santos (Cia. Moijargão)

Local: Teatro Paulo Pontes

Circo

20h30 – O Circo do Palhaço Ditinho

Teatro Paulo Pontes