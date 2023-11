Xuxa e Eliana vão participar do especial da Globo sobre Angélica

Xuxa, Angélica e Eliana se reuniram para gravar o programa Angélica: 50 e Tanto, uma homenagem à apresentadora que vai ao ar no canal GNT e no Globoplay.

Eliana, contratada pelo SBT, foi liberada para gravar na emissora concorrente, segundo o Notícias da TV. As três se reuniram na casa de Angélica, onde falaram sobre a rivalidade nas décadas de 1980 e 1990.

“Nossas vidas se entrelaçam muito. Temos muita coisa junta”, disse Angélica (foto) durante a gravação, que vai ao ar no dia 30.

A homenagem a Angélica terá 5 episódios de meia hora, exibidos às quintas-feiras no canal GNT e no streaming. Uma edição mais curta poderá aparecer no Fantástico.

Anitta, Mariana Ruy Barbosa e Paolla Oliveira se reuniram para um dos programas, Giovanna Ewbank, Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann e Paula Lavigne para outro.

Susana Vieira também fará uma aparição em um dos episódios, assim como Barbara Paz e Preta Gil.

A série completa vai misturar trechos documentais sobre a trajetória da apresentadora com conversas gravadas com outras mulheres.

