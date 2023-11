Funjope e Liga das Escolas de Samba apresentam sambas-enredo do Carnaval 2024 em JP

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e a Liga das Escolas de Samba de João Pessoa estão organizando um evento, que acontece nesta quarta-feira (15), no Ponto de Cem Réis, a partir das 14h, para o lançamento dos sambas-enredos do Carnaval 2024 da Capital paraibana, com as seis escolas de samba do Carnaval Tradição de João Pessoa.

“Esta ação faz parte do nosso planejamento visando fortalecer o Carnaval de 2024. Nós temos feito um trabalho integrado junto com a escolas de samba, com todo o Carnaval Tradição e agora as escolas estão preparadas para mostrar seus sambas-enredo, de maneira que o público possa ir se acostumando, se envolvendo no clima de Carnaval que se aproxima”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Em 2024, o Carnaval será logo no início de fevereiro e, a equipe da Funjope e da Prefeitura, tem um compromisso para fazer um belo evento como foi feito em 2023.

“Apresentar os sambas-enredo é uma forma de fortalecimento das escolas que já começam seus ensaios, a se organizar e se preparar para uma espécie de pré-Carnaval. Na verdade, estamos abrindo essa temporada de festejos que envolve, evidentemente, a preparação para o Carnaval”, acrescentou.

O presidente da Liga das Escolas de Samba, Edson Pessoa, afirma que esta será uma amostra do que vai ser o Carnaval 2024.

No local, serão de 15 a 20 batuqueiros com cavaquinho, intérprete e seus acompanhantes para engrandecer este momento, com mestre-sala, porta-bandeira, rainha de bateria, e cada escola terá um tempo estabelecido para fazer a apresentação de seu samba-enredo.

Participam as escolas de samba Acadêmicos do Ritmo, Independente de Mandacaru, Pavão de Ouro, Malandros do Morro, Império do Samba e Unidos do Roger.

“É um trabalho para o qual estamos procurando dar visibilidade e mostrar também a grandiosidade do trabalho de cada escola. Todas passam por dificuldades porque não é fácil, mas a Liga tem procurado o poder público, e a Prefeitura de João Pessoa e a Funjope têm correspondido, somado e apoiado o projeto do nosso Carnaval. Isso é muito bom”, comemora Edson Pessoa.

A Liga das Escolas de Samba é formada por todos os representantes das escolas de samba de João Pessoa e tem trabalhado muito para garantir uma grande festa, fazendo planejamento e muitas reuniões. “Esse é o nosso trabalho, procurar engrandecer, flexibilizar, trazer para cada escola de samba a certeza do apoio, inclusive da Prefeitura”.

Diante dos novos sambas-enredo, do novo trabalho que as escolas de samba estão fazendo, a expectativa do presidente da Liga das Escolas de Samba para o próximo Carnaval é muito boa.

“Encaramos o Carnaval 2023 como uma superação. Cada um superou aquela dor que a pandemia nos trouxe. Graças a Deus, a escolas de samba e todos que fazem parte do Carnaval Tradição passaram por isso e são resistência. No próximo Carnaval, faremos uma grande festa momesca e cada escola de samba fará um belíssimo trabalho”, garantiu Edson Pessoa.