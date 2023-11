Funjope abre inscrições para oficina de fotografia com Ricardo Peixoto

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) inicia, nesta segunda-feira (13), o período de inscrições para a oficina ‘Eixo Curatorial – Projeto Fotográfico’, na área de artes visuais, que será ministrada pelo fotógrafo Ricardo Peixoto. As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever gratuitamente até as 13h desta sexta-feira (17). A oficina acontece de 21 a 24 de novembro, no Hotel Globo, das 14h às 17h.

“Esta é uma ação que faz parte das nossas atividades de formação. Nós temos um conjunto de atividades na Funjope que trabalha sempre na perspectiva de formação e qualificação profissional das pessoas. Contamos, desta vez, com a colaboração qualificada do Ricardo Peixoto, fotógrafo muito conhecido em nível estadual e nacional, inclusive, que vai capacitar as pessoas para um domínio maior dos projetos fotográficos”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele acrescenta que só tem a agradecer e espera que o público que se inscrever tenha um bom envolvimento com a iniciativa. E garante: “Seguramente, terá acesso a informação de muita qualidade”, acrescenta.

O fotógrafo Ricardo Peixoto explica como será o trabalho. “A oficina tem como proposta a formação no estudo da imagem tendo como fio condutor a capacidade de construção das narrativas visuais para uma imersão de investigação, pesquisa e reconhecimento do trabalho autoral”, declara.

Inscrições – Estudantes, fotógrafos e fotógrafas, iniciantes e amadores, com idade a partir de 18 anos, que tenham iniciado um projeto fotográfico autoral, podem se inscrever no link: https://forms.gle/miAiUUfbYtNxV3AG6.

A classificação será de acordo com a ordem de inscrição e a Funjope entrará em contato por telefone e e-mail sinalizando a classificação. Se houver dúvidas, basta entrar em contato através do e-mail [email protected].

Curador – Ricardo Peixoto é artista multimídia, jornalista formado em Comunicação Social pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em 1990. Atua no mercado profissional há 34 anos e trabalha como curador, arte-educador, fotógrafo, designer e produtor cultural.

É fundador da Ensaio Brasil Produções Ltda; integrante do Coletivo Brincantes de Imagens; um dos fundadores da Ensaio – primeira agência de fotografia da Paraíba; curador da Bienal Latino-Americana de Arte Postal da Paraíba; curador do Colóquio da Imagem – Colóquio Internacional da Fotografia e curador do projeto Fotografia do Mundo.