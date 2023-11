Estação Cabo Branco tem exposição de artistas neste mês de novembro

A programação de exposições da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, localizada no Altiplano Cabo Branco, segue neste mês de novembro, até o dia 27, com obras do português Fernando Pina e, a partir do dia 25, abre uma nova mostra com os trabalhos da artista plástica piauiense Joana D’arc.

A exposição intitulada ‘E Depois do Adeus’, de Fernando Pina, sob a curadoria de Amanda Costa, está no hall da Estação desde o dia 26 de agosto, com visitação aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

A partir do dia 25, a Estação Cabo Branco vai abrir a mostra ‘Quatro Elemento’, da artista Joana D’Arc dos Santos Silva. O projeto é a junção da arte desenhar com a luz (fotografia) e pintura corporal (bodypaint), para retratar as cores e texturas dos elementos da natureza.

Durante três meses as 16 obras da artista estarão expostas ao público na rampa da Estação Cabo Branco, sob a curadoria de Amanda Costa. A visitação é aberta ao público em geral, com entrada franca.

Serviço – A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, está localizada na Avenida João Cirilo da Silva, no bairro do Altiplano Cabo Branco. O espaço é aberto para visitação das 9h às 12h, e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.