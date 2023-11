Definidas as atrações do Réveillon mais badalado do Brasil

Funk, pop e samba vão dar o ritmo do Réveillon de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Atração principal, a cantora Ludmilla vai celebrar a chegada de 2024 logo depois da queima de fogos com seu repertório de hits, como “Hoje”.

O line-up para a festa da virada traz ainda outros grandes nomes como Luíza Sonza, Gloria Groove, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo e Nattan, para a celebração que terá como tema a diversidade da cultura do brasileiro.

As baterias das escolas de samba Imperatriz Leopoldinense, vencedora do último Carnaval, e Unidos do Viradouro, vice-campeã, também farão parte das atrações.

Ao todo, serão montados três palcos na areia, como nos últimos anos. O principal, em frente ao Hotel Copacabana Palace, terá Sonza, Groove, Nattan, Imperatriz Leopoldinense e Ludmilla –a cantora já se apresentou nas areias de Copa na virada de 2018 para 2019, quando evento reuniu 2 milhões de pessoas.

O segundo, dedicado ao samba, vai receber Jorge Aragão, Teresa Cristina, Diogo Nogueira e Belo. A bateria da Unidos do Viradouro, atual vice-campeã do carnaval carioca, encerra os trabalhos neste palco.

Já o terceiro palco, voltado para a música eletrônica, vai ser comandado por DJs.

A programação começa a partir das 19h de 31 de dezembro. A expectativa é que a queima de fogos deste ano, que começa à meia-noite, dure 12 minutos.

Pela primeira vez, o espetáculo de fogos de artifício será regido por um maestro e uma orquestra sinfônica ao vivo, que estará no palco principal. Os nomes dos músicos ainda não foram divulgados.

Para celebrar o novo ano, a cidade também terá shows em outros pontos. A novidade fica por conta do Réveillon na Praça Mauá, na região central, e em Bangu, na zona oeste.

O evento nos dois bairros se junta aos que já ocorrem na praia de Ramos, Flamengo, Penha, Parque Madureira, praia de Sepetiba, Ilha do Governador e Ilha de Paquetá.

*ALÉXIA SOUSA/folhapress