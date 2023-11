O espetáculo “Chico Buarque – Um Outro Olhar” vai ser apresentado em Campina Grande no próximo dia 9 de novembro, em sessão única, no Teatro Municipal Severino Cabral a partir das 20h. A montagem é do NU’ZS Duo, de São Paulo, e traz uma linguagem que une teatro e música em versões nunca antes ouvidas das canções de Chico Buarque.

Com a proposta de mostrar um Chico Buarque mais pop e teatralizado, o show cênico-musical traz versões da obra do artista com elementos sonoros eletrônicos e riffs de guitarra. O espetáculo tem em cena o duo Marcê Porena, atriz e cantora, e Max Silva, arranjador e guitarrista. Enquanto Marcê interpreta o repertório com canções icônicas de Chico, Max faz intervenções cênicas ao lado da atriz, em uma apresentação na qual música, corpo e voz dão vida aos personagens e histórias criados por Chico Buarque em suas canções.

Marcê tem uma relação com a obra de Chico Buarque desde muito cedo. Ainda menina já ouvia suas canções e se sente realizada, enquanto artista, em trazer para a cena a dramaticidade presente nas canções do compositor carioca. “O Chico traz essa carga dramática na obra dele. Não só nas peças teatrais dele, mas acredito que em toda a sua obra. E isso pra gente que é ator, a gente aproveita muito, se delicia, porque ele tem o dom, que eu percebo, de visualizar uma cena e colocar isso no papel. Isso é tão precioso, tão importante. E os cantores também se deliciam, aproveitam maravilhosamente bem”, observa Marcê.

A direção musical do espetáculo é assinada por Max que usou da tecnologia para gravar todos os instrumentos, de baterias a sintetizadores, o que suprime a necessidade de banda ao vivo. Dessa forma o show ganha um ar minimalista sem perder a grandiosidade e qualidade dos arranjos musicais.

Depois de uma temporada em São Paulo, marcada pelo lançamento do single “Geni e o Zepelim”, o NU’ZS Duo chega a Campina Grande, que integra uma das cidades da nova turnê da dupla.

De acordo com Max, “a escolha de Campina Grande se deu pelo fato de que a gente tem uma relação muito boa com o nordeste do Brasil. Nós inclusive já estivemos na Paraíba, em João Pessoa, algumas vezes. Entre os artistas, Campina Grande é uma cidade muito comentada, é uma cidade que faz parte dos roteiros dos grandes shows pela qualidade artística de público e por ainda ter rádios que tocam a música popular brasileira. E sabemos também que o Chico é muito venerado na Paraíba, em Campina Grande, tem um público grande. Há muito tempo que a gente estava com vontade de ir a Campina Grande, de realizar esse trabalho”.

O Duo apresenta o repertório do show cênico-musical em dois atos e traz para o palco mais de 20 músicas com uma nova roupagem. No Ato 1, destaque para arranjos com uma linguagem pop nas composições “O Meu Amor” e “Folhetim”; e no Ato 2, um momento mais intimista, com canções como “As Vitrines” e “Cálice”. Outras músicas, a exemplo de “Tatuagem”, do álbum “Calabar”; “Sem Açúcar”, do aclamado disco ao vivo “Chico e Bethânia; e “Olhos nos Olhos” também integram o repertório.

De acordo com Marcê, o público de Campina Grande vai experimentar novas sensações e ter um novo olhar sobre a obra de Chico Buarque. Marcê explica que em cena interpreta tudo o que ouviu de Chico quando era criança. Na época ela já ouvia em casa as músicas do artista.

“O que eu sentia dentro da minha casa, dentro do meu quarto, bem pequenininha mesmo, com 05 anos de idade, o que aquele homem estava falando, passavam tantas coisas pela minha cabeça e eu visualizava tanto. Cresci e estou fazendo isso. O que Chico sempre me disse eu estou fazendo aqui. É este o meu olhar, é esta a minha sensação. E eu acredito que Campina Grande vai poder compartilhar conosco, ou até mesmo, o público vai ter novas sensações a partir das nossas sensações”, explicou a atriz e cantora.

Depois de passar por mais de 60 cidades, o espetáculo “Chico Buarque – Um Outro Olhar” vai ser encenado em sessão única na próxima quinta-feira, dia 09 de novembro, no Teatro Municipal em Campina Grande. Os ingressos podem ser adquiridos através do site sympla.com.br. Outras informações estão disponíveis nas redes sociais do Duo: www.instagram.com/nuzs.oficial e www.facebook.com/nuzsoficial

Serviço:

Duo NU’ZS em “Chico Buarque – Um Outro Olhar”

Local: Teatro Municipal Severino Cabral

Dia 09/11, às 20h

Ingressos: R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia-entrada)

Disponíveis no site Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/85893

Classificação: não recomendado para menores de 16 anos

Duração: 90 minutos

Informações: www.instagram.com/nuzs.oficial e www.facebook.com/nuzsoficial