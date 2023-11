Natal na Usina anuncia programação com mais de 50 atrações

O Natal na Usina chega à sua décima edição em 2023 e vai anunciar a programação completa nesta quarta, 8, às 9h, em uma coletiva de imprensa na Sala Vladimir Carvalho, na Usina Energisa.

Na oportunidade, o cantor e compositor Totonho fará um pocket show para a imprensa, artistas e profissionais da economia criativa.

Em 2023, o evento terá mais de 50 atrações, vai gerar mercado de trabalho para 700 profissionais da cultura e com a previsão de impacto de R$ 2 milhões na economia paraibana.

A programação começa no dia 2 de dezembro e segue até o dia 30, com acesso totalmente gratuito.

Na coletiva de imprensa, além da programação artística, serão divulgadas novas ações que vão marcar as comemorações dos dez anos do projeto, que é o principal evento natalino de João Pessoa e se consolidou como uma vitrine da cultura paraibana.

Desde seu lançamento em 2014, o Natal na Usina celebra números relevantes para a valorização da cultura paraibana.

Neste período, mais de 3 mil artistas se apresentaram, mais de 100 mil pessoas prestigiaram o evento e cerca de R$ 10milhões foram injetados na economia de João Pessoa, por meio da cadeia de produção criativa que envolve todo o evento.

O projeto Natal na Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com realização do Ministério da Cultura e Governo Federal e patrocínio da Energisa, com produção da Atua Comunicação Criativa e o apoio do Instituto Energisa.