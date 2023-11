A João Pessoa Film Commission (JPFC), criada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e institucionalizada em 2022 envolvendo diversas secretarias, órgãos e instituições governamentais dos governos municipal e estadual, articulou a realização do set do especial da Rede Globo Nacional para o Ano Novo, o telefilme ‘O Sertão Vai Vir ao Mar’, na capital paraibana. A produção gerou cerca de 400 empregos diretos para diversos profissionais do setor audiovisual de João Pessoa e da Paraíba.

“Estamos preparando João Pessoa para o futuro em termos de gerar uma política de cultura. Isso significa que estamos dotando a cidade de instrumentos administrativos que possam agilizar processos culturais, sobretudo, na área do audiovisual. A Film Commission é um desses mecanismos. Nós fazemos a atração da produção regional, nacional ou mesmo internacional para a cidade de João Pessoa e temos o compromisso de ser a porta de entrada para essas produções”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Vanessa Barbosa, responsável pelas gravações, afirmou que a Film Commission foi essencial para a realização da filmagem, principalmente pela sua agilidade. “A Film Commission fez toda a articulação com as instituições responsáveis em autorizar e executar as necessidades de filmagem, e nós acompanhamos todo o procedimento à distância. Nossa equipe de produção estava toda localizada no interior do estado da Paraíba. Então, a Film Commission foi fundamental para viabilizar a filmagem na Capital João Pessoa”, afirma.

Esta é a primeira filmagem que acontece através da JP Film Commission, responsável por organizar, junto aos órgãos da Prefeitura, as licenças e autorizações para que produções que desejam ocorrer na cidade possam ser realizadas.

A JPFC sistematizou, junto aos setores específicos da Prefeitura de João Pessoa, a autorização para uso do solo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb); em relação à limpeza do espaço com a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e também no que se refere à segurança através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) e Polícia Militar da Paraíba.

“Esse é o processo. A Film Commission vai, aos poucos, dotando João Pessoa de condições para realização mais tranquila e segura e dentro de um tempo produtivo muito hábil do nosso audiovisual, para que os produtores não percam tempo pedindo licenças em diversos órgãos e, às vezes, inclusive, sem nem saber muito bem como fazer esses procedimentos”, acrescentou.

O chefe da Divisão de Audiovisual da Funjope, Paulo Roberto, explica que a produção do telefilme entrou no site da João Pessoa Film Commission, fez a solicitação e a coordenação fez todos os trâmites junto às secretarias necessárias para que o set ocorresse.

“Esse momento representa um avanço nas políticas de incentivo ao audiovisual no município. O que queremos é gerar emprego, renda e oportunidades para os nossos profissionais. Com a João Pessoa Film Commission isso está sendo feito”, comemora.