Centro de Convenções de João Pessoa com programação intensiva este mês

A programação do mês de novembro do Centro de Convenções de João Pessoa, que conta com uma diversidade de atividades, começou neste sábado com o show da nova turnê do Roupa Nova, com os sucessos dos 40 anos da carreira do grupo.

No dia 7, o professor de matemática Ronaebson ministrará a aula ‘The Ultimate Review’ para os candidatos que estão se preparando para as provas do Enem. A aula começa às 14h e terá sete horas de duração. Os ingressos estão à venda até esta sexta-feira (3) no Sympla e custam R$ 60.

Após enfrentar problemas de saúde, o cantor Paulinho da Viola retoma a agenda de shows e se apresenta no dia 9 de novembro, a partir das 21h, para celebrar os 80 anos de idade e cantar os grandes sucessos da carreira. Os bilhetes estão disponíveis no Sympla e variam entre R$ 90 e R$ 280.

Nos dias 22 e 23, o Sebrae realiza o Pró Business, maior evento de empreendedorismo do Nordeste e traz para a capital paraibana o publicitário Washington Olivetto, a empreendedora Bianca Andrade (Boca Rosa), o empresário e ator Felipe Titto e o executivo Carlos Bush, top global em vendas. Os preços dos ingressos variam de R$ 129 a R$ 479 e podem ser encontrados no Sympla.

O ator e humorista Marco Luque apresenta o show ‘Dilatados’ e incorpora os personagens Mustafary e o motoboy Jackson Faive para “trocar ideia sobre tudo que vem ocorrendo na biosfera terrestre”. A apresentação começa às 21h e os ingressos, que variam de R$ 50 a R$ 120, podem ser adquiridos no Ingresso Digital.

O Centro de Convenções também recebe dos dias 10 a 14, o 68º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, que vai promover uma programação interativa com cursos, palestras e workshops sob o tema “Inovação com Humanização”. As inscrições podem ser feitas no link cba2023.com.br.

De 20 a 24 de novembro, será a vez do 9° Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária, que discute o “Direito à saúde e o fortalecimento do SUS”. Quem tiver interesse em obter mais informações pode acessar o site www.simbravisa.org.br.

Já o 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPSs, promovido pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), vai acontecer de 28 a 30, no Pavilhão de Congressos. No link abipen.org.br você pode conferir a programação completa e os palestrantes confirmados.

A programação com todos os eventos também vai estar disponível no Instagram @teatropedradoreinooficialccjp.

TEATRO PEDRA DO REINO

Dia 7 – Matemática Criativa com Professor Ronaebson

Dia 9 – Paulinho da Viola

Dia 10 a 14 – Congresso de Anestesiologia

Dia 20 a 24 – 9° Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária

Dias 22 e 23 – Sebrae Pró Business

Dia 24 – Marco Luque

PAVILHÃO DE CONGRESSOS

Dia 10 a 14 – Congresso de Anestesiologia

Dia 20 a 24 – 9° Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária

Dias 29 e 30 – 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPSs