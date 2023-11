Quinteto de Saxofone exalta MPB nesta sexta-feira em João Pessoa

O Quinteto de Saxofone, formado por músicos da Banda 5 de Agosto, vai levar canções da música popular brasileira para o Centro Histórico da cidade, nesta sexta-feira (3), no projeto Música na Catedral. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento, que acontece na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, a partir das 10h, traz o tema ‘Tributo à MPB’.

“Esta é uma ação que estamos fazendo como uma forma de valorizar o nosso Centro Histórico, ofertando para moradores e turistas uma música de qualidade no nosso circuito das igrejas. A própria Arquidiocese está desenvolvendo um projeto chamado Caminhos da Fé para valorizar esse roteiro turístico-cultural-religioso. E estamos ofertando música na Catedral com a Banda 5 de Agosto, que tem formado esses grupos para tocar a música popular brasileira de qualidade”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O maestro Rogério Borges, que comanda o Quinteto, afirma que o repertório do grupo é bem dançante, voltado para divulgar a MPB. “Estamos diversificando. Esse grupo tem como diferencial a divulgação do repertório rico da música brasileira, com foco nos grandes compositores da MPB”, declarou.

Na lista de músicas estão Besame, de Flávio Venturini e Murilo Antunes; Caso Sério, de Rita Lee e Roberto de Carvalho; Meu Bem, Meu Mal, de Caetano Veloso; Sol de Primavera, de Beto Guedes; Todo Azul do Mar, de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos; Sempre Será Você Fofa, de Rogério Borges; Flor de Lis, de Djavan; e Lindo Lago do Amor, de Gonzaguinha.

O Quinteto de Saxofone é formado por Andréa Tejera, no sax soprano; César Naves e Jônatas Silveira, no sax alto; Isaac Santos, no sax tenor; Alisson Quirino, no sax barítono, e Paulo Alberto, na bateria.

Assim como os demais grupos que estão participando do projeto Música na Catedral, o Quinteto de Saxofone vai levar música de excelência para o público, divulgando parte do trabalho desenvolvido pela Banda de Música da Cidade de João Pessoa – mais conhecida como Banda 5 de Agosto – há mais de 60 anos.