Especial na Globo para homenagear 50 anos de Angélica será comandado por Huck

Luciano Huck está preparando uma homenagem para Angélica, sua esposa e apresentadora, que completa 50 anos neste mês. Um Domingão especial para a loira será gravado na Globo.

Fãs da loira, além de amigos e parceiros de Angélica já foram convocados. As gravações vão acontecer na semana que vem, nos Estúdios Globo.

Os filhos de Huck e Angélica, frutos do relacionamento que começou em 2004, também vão participar.

A produção prepara diversas surpresas as sete chaves. A intenção não é só falar da vida pessoal, mas especialmente celebrar Angélica como uma figura importante da televisão brasileira.

Angélica completará cinco décadas de vida no próximo dia 30 deste mês. Na TV, Angélica passou pela extinta Rede Manchete (1983-1999) e no SBT, além de ter trabalhado na Globo entre 1996 e 2021. A loira também comandou programas no streaming HBO Max.

Para celebrar a data, o Globoplay produzirá o programa Angélica 50 e Tanto, que vai mergulhar na vida da apresentadora que cresceu na frente das câmeras de uma forma nunca vista antes.

Em cinco episódios, a homenageada abre a sua casa no Rio de Janeiro e recebe grande mulheres para conversas sinceras e cheias de sentimentos.

Marina Ruy Barbosa, Anitta, Paolla Oliveira, Sandy, Preta Gil, Xuxa, Eliana, Maisa Silva, Susana Vieira, Ivete Sangalo e Carolina Dieckman são alguns dos nomes confirmados na série, que estreará no dia de seu aniversário.

