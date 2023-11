Doze dos maiores repentistas do Nordeste se encontram na noite deste sábado (4), no Teatro Severino Cabral, em Campina Grande.

Eles vão participar do Desafio Estado contra Estado, um dos maiores campeonatos de violeiros do país.

O desafio contará com repentistas experientes, como Ivanildo Vila Nova, de 78 anos, que vai defender o título, e também violeiros da nova geração.

Conforme explicou o organizador do evento, Iponax Vila Nova (foto), à Rádio Caturité FM, o desafio conta com um júri para avaliar as apresentações.

Ele disse também que os temas são sorteados na hora e que os poetas precisam ter jogo de cintura para conseguir desenvolver a performance.

– O Estado contra Estado tem essa diferença. Eles são pegos de surpresa, precisam mostrar que são bons de improviso – destacou.